PSG : Marquinhos est touché avec le Brésil

Durant cette trêve internationale, le Brésil va affronter la France (26 mars) et la Croatie (1er avril). L’occasion pour Carlo Ancelotti et son staff de procéder à d’ultimes réglages avant la liste finale pour la Coupe du Monde 2026. Mais le staff auriverde doit composer avec les divers états de forme. Outre le forfait de Gabriel (Arsenal), Ancelotti fait attention à Rayan et Marquinhos.

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Le capitaine du PSG et de l’équipe nationale a ressenti une légère douleur à l’arrière de la cuisse droite, selon Globo Esporte. Il a participé à l’entraînement de lundi matin aux États-Unis avant de recevoir un massage et de travailler avec le ballon et de participer à des petites oppositions. Ensuite, il est sorti du terrain pour échanger avec un préparateur physique avant de discuter avec le Mister. Il lui a désigné l’arrière de sa cuisse avant de finalement quitter le terrain accompagné d’un kiné afin de poursuivre des soins.