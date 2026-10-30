Crystal Palace : Pierre Sage refuse de céder à la pression

En grande difficulté depuis son arrivée sur le banc de Crystal Palace, Pierre Sage traverse une période délicate en Angleterre. Actuellement 17es de Premier League, les Eagles ne comptent que deux victoires et un match nul en championnat cette saison. Une situation préoccupante qui fragilise forcément la position de l’ancien entraîneur du RC Lens, également à la peine sur la scène européenne. Avec une victoire et un match nul en Ligue Europa, Crystal Palace occupe une décevante 15e place. Pourtant, malgré ces résultats insuffisants, le technicien français refuse de baisser les bras. Interrogé par Sky Sports, il a préféré aborder cette période comme un défi personnel. « Face à la difficulté, au problème, il faut trouver une solution à laquelle je n’avais pas pensé. Je sais que le plus important, ce sont les résultats, et qu’il faut changer les choses pour devenir l’équipe que nous pouvons être », a-t-il expliqué, conscient de l’urgence de redresser la situation.

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Alors que son avenir sur le banc londonien commence à susciter des interrogations, Pierre Sage entend prendre ses responsabilités pour relancer son groupe. « Je dois prendre les bonnes décisions au bon moment pendant cette période, car les joueurs ont besoin de moi. Cette situation est peut-être une opportunité positive pour moi », a-t-il ajouté. Un discours volontariste qui contraste avec les difficultés rencontrées par son équipe depuis le début de l’exercice. La seule véritable éclaircie est venue de la coupe nationale, avec une qualification obtenue cette semaine face à Fulham pour les quarts de finale de la FA Cup. Crystal Palace doit désormais retrouver de la régularité en championnat pour s’éloigner de la zone de relégation. Le prochain rendez-vous en coupe, annoncé face à Sunderland le 15 décembre, pourrait également offrir à Pierre Sage une occasion de redonner de la confiance à ses joueurs. En attendant, le Français sait que seules des victoires permettront de faire retomber la pression autour de son poste.