Menu Rechercher
Commenter 117
CAN

CAN 2025 : le Maroc va faire appel après les sanctions de la CAF

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Ce jeudi matin, la CAF pensait sceller la fin d’un long feuilleton. L’instance du football africain a enfin annoncé les sanctions après la finale chaotique entre le Sénégal et le Maroc. Et contrairement à quelques rumeurs, elle a décidé de ne pas être trop sévère avec le Sénégal. De son côté, le Maroc a finalement aussi été sanctionné avec une grosse sanction pour Saibari (3 matches) ou encore Achraf Hakimi (2 matches) en plus d’une grosse amende.

La suite après cette publicité

Des sanctions qui ne conviennent pas du tout au Maroc qui a aussi vu sa demande de victoire sur tapis vert (après la sortie des Sénégalais du terrain) être rejetée par la CAF comme elle l’a expliqué dans son communiqué. Selon les informations de Médias24, la FRMF a décidé de faire appel de la décision de la CAF et va porter l’affaire devant la commission d’appel. Selon le média, la Fédération regrette aussi que les joueurs marocains sanctionnés n’aient pas pu se défendre devant la commission contrairement aux joueurs sénégalais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Sénégal

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier