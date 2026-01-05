Endrick dévoile les croustillants dessous du choix OL

À Lyon, Endrick n’est déjà pas un joueur comme les autres. Ce lundi, le Brésilien, prêté par le Real Madrid jusqu’à l’issue de la saison, a été présenté à la presse. Un honneur que n’ont pas reçu les dernières recrues estivales. D’ailleurs, il faut remonter au mercato d’hiver 2023 pour retrouver la trace de présentations de joueurs. Jean-Michel Aulas était encore là pour perpétuer cette tradition, même si le club venait de passer aux mains d’Eagle Football et de John Textor. Ensuite, l’homme d’affaires américain a décidé d’occuper seul le terrain médiatique. Après chaque marché des transferts, il déballait de longs monologues tandis que les recrues, elles, n’étaient plus présentées à la presse ainsi qu’aux supporters. La nouvelle direction a décidé de remettre en place ce moment d’échange très important.

Heureux de signer à l’OL

Endrick est donc apparu aujourd’hui dans l’auditorium du Groupama OL Training Center, qui affichait complet. L’attaquant de 19 ans, accompagné d’une traductrice, a pu en dire un peu plus sur lui ainsi que sur son choix de rejoindre la formation française. « Quand Lyon m’a contacté pour me dire qu’ils étaient intéressés, c’était important pour moi, mon épouse Gaby, ma famille. Quand mon agent m’en a parlé, avec ma femme, on s’est dit qu’on voulait que je parte pour jouer. Lyon, je me suis dit "wow". Je me suis dit Dieu met l’OL sur mon chemin de foi. Quand Dieu me parle, il me dit de choisir un chemin et j’y vais. Je savais que je devais travailler davantage pour jouer à Lyon. Je remercie les dirigeants et tout le staff (…). Lorsque j’ai su que Lyon était mon chemin de vie, j’ai commencé à regarder comment l’équipe jouait. J’ai parlé avec Paulo Fonseca. »

Il poursuit : « maintenant, c’est encore mieux, je peux m’entraîner et jouer avec eux sur le terrain. J’arrive même à blaguer avec cette équipe. Je suis très heureux (…). C’est merveilleux d’avoir un staff portugais. J’avais déjà travaillé avec Abel Ferreira à Palmeiras. C’est très bien d’avoir ce staff qui parle ma langue. » Il est aussi apprécié par ses nouveaux coéquipiers ainsi que par les supporters qui sont déjà fans. « Je suis très heureux de voir cet engouement du public, que les gens m’attendent avec des maillots à signer. Je suis heureux, ça réchauffe le cœur. Le fait que je sois à Lyon, il y aura plus de visibilité sur la Ligue 1, sur mon club et moi-même. On va en parler encore plus. C’était important pour moi de parler avec les supporters. » Il n’y a pas qu’à Lyon que son prêt a fait parler. Le vestiaire du Real Madrid s’est aussi passionné pour son avenir et son challenge du côté de l’OL.

Le vestiaire du Real Madrid a cuisiné Endrick

« C’est vrai que quand j’ai su, je n’ai rien dit. J’ai continué à travailler dans le vestiaire, sur le terrain. Quand le Real Madrid est sorti dans la presse, presque tous les jours, mes coéquipiers me demandaient si j’allais partir ou rester. On en riait et ça devenait presque un jeu. Comme vous l’avez lu dans la presse, j’en ai parlé avec certains afin de savoir ce qu’ils en pensaient. J’ai toujours un lien avec les joueurs du Real Madrid, mais le plus important, c’est que je suis là. » Endrick est d’ailleurs là pour se relancer après six mois difficiles, où il n’a eu que des miettes de la part de Xabi Alonso. Mais le Brésilien a préféré prendre cette épreuve comme une leçon. « Toutes les personnes autour de moi, je leur ai dit que ce sont les meilleurs mois de ma vie. J’ai eu le temps avec ma femme, le temps de construire ma maison, le temps de construire l’homme que je suis. Sans toutes ces bases, je ne suis rien, on n’est rien. J’ai pris du temps pour ça. »

Il ajoute : « je suis quelqu’un de meilleur, un homme accompli et une meilleure personne. Je suis heureux. Je me suis focalisé sur le travail. Je remercie Dieu, toutes les personnes qui se sont mises sur mon chemin. Je le répète, ces six derniers mois ont été les meilleurs de ma vie (…). Au niveau de mes objectifs personnels, je veux aider Lyon à présent. Je veux jouer, je veux toujours gagner, je suis ici pour gagner des titres et aider l’OL à être en haut, arriver en phase finale. Je veux aider l’OL à être en haut en Ligue 1. Concernant la sélection brésilienne, tout le monde rêve d’y jouer. Grâce à Dieu, j’ai déjà pu porter ce maillot. Ces derniers temps, je n’ai pas pu. C’est Dieu qui a préparé ce chemin. Je vais tout faire pour y revenir. » Il a d’ailleurs reçu la bénédiction de son sélectionneur national avant de dire oui à Lyon.

L’OL et le Mondial en ligne de mire

« J’ai eu Carlo Ancelotti. Il m’a donné ses instructions, ce que je pouvais faire pour m’améliorer. Ça me touche. J’ai senti beaucoup d’amour de la part de Carlo. Il m’a dit de jouer et de développer mon football, d’être heureux. Mais j’ai pris ma décision, même si ses instructions de la part d’Ancelotti, qui est un grand entraîneur et que j’ai eu au Real Madrid, ont été importantes. Je veux développer mon foot. J’ai suivi tous ses conseils. Quand j’ai été disponible pour partir, je me suis dit : "Go, j’y vais". Je veux travailler pour aider l’équipe et tout faire pour qu’elle gagne. Je n’ai pas pu jouer contre Monaco, je n’ai pas compris pourquoi. Je suis là pour m’entraîner. Je n’ai pas encore parlé de mon positionnement avec le coach. Je ne suis pas là pour changer l’équipe, pour prendre la place de quelqu’un. Je viens pour aider l’équipe. Je ne viens pas pour changer, je ne veux pas être le point essentiel de l’équipe. Je suis à la disposition de l’entraîneur. »

Et Endrick est prêt à tout pour le satisfaire et mener l’OL vers les sommets, sans pour autant se fixer des objectifs de buts. « Vous parlez de pression. J’ai joué au Brésil où la pression est forte. Les gens peuvent parler de moi, je veux seulement jouer au football. C’est le plus important pour moi, les vues, c’est une conséquence de ce que je peux faire. Ils adorent regarder mon profil, ce qu’il se passe dans ma vie. Je remercie ceux qui me suivent. Je veux me dédier à une belle carrière et me concentrer sur le football. » Un discours qui a de quoi plaire à Lyon, où on espère qu’il apportera autant sur le rectangle vert qu’au niveau du merchandising et de l’image. À ce niveau-là, c’est une totale réussite pour le moment.