OM : Dario Benedetto retourne à Boca Juniors

Retour aux sources. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Dario Benedetto (31 ans) quitte pour de bon l'Olympique de Marseille, à six mois de la fin de son contrat, pour rejoindre Boca Juniors. L'attaquant international argentin aux 5 capes avec l'Albiceleste fait donc son grand retour au pays, au sein d'un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué pendant trois ans et avec lequel il s'était forgé une solide réputation, avant de débarquer à Marseille en 2019.

«Bon Retour à la maison, Pipa Benedetto! Bienvenue!», précise le CABJ sur ses réseaux sociaux.Les pensionnaires de l'Orange Vélodrome vont récupérer un peu moins de 2 M€ dans cette transaction.

Un flop en Europe

L'officialisation de ce départ est une bonne nouvelle pour les caisses de l'OM, qui se débarrasse ainsi d'un joueur au salaire conséquent sur lequel Jorge Sampaoli n'a jamais compté depuis son arrivée sur la Canebière en février 2021. "Pipa" Benedetto, de son surnom, avait en ce sens été prêté par l'écurie tricolore à Elche, en Liga, afin de retrouver du temps de jeu et le chemin du but. Son court passage de 6 mois avec les Franjiverdes ne se sera pas déroulé comme prévu, puisqu'il n'a inscrit que 2 petits buts (et délivré 1 passe décisive) en 14 apparitions en championnat, perdant même sa place de titulaire au fil des semaines.

Globalement, la période européenne de Dario Benedetto ne restera clairement pas dans les annales. Cible numéro une de l'entraîneur marseillais de l'époque, André Villas-Boas, et annoncé comme une très bonne pioche par de nombreux observateurs de l'époque, le natif de Berazategui, pour qui l'OM avait déboursé pas moins de 14 M€, aura fait trembler les filets à seulement 17 reprises lors de sa pige dans l'Hexagone. Le retour de Benedetto au sein du Boca de Sebastián Battaglia pourrait lui faire le plus grand bien, d'autant plus qu'il y jouit d'une excellente image. Contrairement au Vieux Continent et à Marseille.