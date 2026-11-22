Boca Juniors : Leandro Paredes s’est évanoui en pleine interview
Sacré champion de la Copa Sudamericana ce samedi à Barranquilla après le succès de Boca Juniors face à l’Atlético Mineiro (2-0), Leandro Paredes a vécu une fin de soirée mouvementée. Quelques minutes après avoir offert au club argentin son premier titre international depuis 10 ans, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain et de la Juventus a été victime d’un malaise en pleine interview en direct à la télévision, avant d’être rapidement secouru et de rejoindre les vestiaires pour célébrer ce trophée avec ses partenaires.
Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció.
El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios.
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Toutefois, selon l’AFP, ce malaise a été causé par la chaleur et la forte humidité régnant en Colombie. Rapidement remis sur pied, l’international argentin a tenu à rassurer ses supporters sur Instagram : « merci à tous pour vos messages, ce n’était qu’un vertige ». Remis de ses émotions, il retrouvera prochainement les terrains pour disputer la Recopa Sudamericana face au vainqueur de la finale de la Copa Libertadores entre Estudiantes et Palmeiras.
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