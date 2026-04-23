PSG : Illia Zabarnyi sanctionné !

Averti face au FC Nantes lors de la victoire du PSG (3-0), Illia Zabarnyi a atteint le seuil des cinq cartons jaunes en 24 matches, entraînant automatiquement une suspension d’un match.

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Dès lors, la sanction prendra effet à partir du mardi 28 avril 2026 et le défenseur ukrainien manquera le déplacement face au FC Lorient. «Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 28 avril 2026», précise l’instance.