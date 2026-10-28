Jérmy Mathieu explique pourquoi il a travaillé chez Intersport

Rappelez-vous cette photo de Jérémy Mathieu publiée sur les réseaux sociaux où on le voyait vêtu d’une veste de vendeur chez Intersport. Car oui, l’ancien international français, ex-joueur du FC Barcelone, a bel et bien travaillé pour cette enseigne à l’issue de sa carrière. Pas parce qu’il avait fait banqueroute, mais parce qu’il voulait sortir d’une dépression qui durait depuis quelques années. « J’ai commencé à travailler chez Intersport il y a deux ans. C’est là que j’ai eu le déclic pour sortir de cette mauvaise période. Ce travail m’a permis de reprendre des couleurs, de retrouver une vie sociale et, finalement, de revivre », raconte-t-il dans une belle interview accordée à So Foot.

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Former Barcelona player Jérémy Mathieu currently works as an employee of the Intersport store in France. https://t.co/wcJGFln1cJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2025

Suite à la divulgation de sa présence dans ce magasin, cela a été la cohue. « Je l’ai expliqué à deux ou trois journalistes qui étaient venus me voir. Cette photo a tellement fait le buzz que, le lendemain, il y avait plein de journalistes devant le magasin. Tout le monde m’attendait, mais heureusement, c’était mon jour de repos », se remémore-t-il. Mais il n’accepte pas les moqueries d’alors. « Non, je ne le comprends pas. C’est mesquin. La plupart de ces personnes sont derrière leur ordinateur. Elles ne connaissent ni ma vie ni ce que j’ai vécu. Elles ne voient que l’argent, jamais le côté humain. Beaucoup ont écrit que j’étais ruiné et que je n’avais pas investi. Lorsque des clients me croisaient chez Intersport, certains me demandaient aussi : « Pourquoi tu es là ? Tu étais à Barcelone, tu as plein d’argent ! » Mais ça n’avait rien à voir. (…) Des clients venaient aussi discuter gentiment avec moi. D’autres étaient méchants et me demandaient cash ce que je foutais là et si j’avais encore de l’argent. J’avais envie de leur répondre : « Mais va te faire foutre ! »