PSG : comment remplacer Marco Verratti ?

Marco Verratti a dit oui à Al-Hilal. Reste désormais aux clubs de s’entendre, mais il semble clair que l’aventure parisienne du milieu italien touche à sa fin, après 11 saisons de hauts et de bas. Pour une partie du Collectif Ultra Parisien qui l’avait insulté devant la Facrtory et probablement pour son détracteur le plus célèbre, cela ressemblera à une bonne nouvelle. Mais le PSG risque de regretter son milieu de poche, dont les sorties de balle soyeuses ont souvent masqué le manque de liant collectif.

Apprendre à jouer sans Verratti, le PSG l’a déjà fait à de multiples reprises, le Petit Hibou étant souvent blessé ou suspendu ces dernières années. Mais le remplacer définitivement est une autre paire de manches, sachant que le club parisien cherche la bonne formule au milieu de terrain depuis la fin de l’époque bénie Motta-Verratti-Matuidi. La quête d’un nouvel équilibre dans l’entrejeu a coûte extrêmement cher au club de la capitale, qui a déboursé 320 M€ pour 18 milieux de terrain ! De Cabaye à Krychowiak en passant par Paredes, Gueye ou les derniers arrivés Soler, Renato Sanches et Fabian Ruiz, aucun n’a jamais réellement su s’imposer de manière claire et définitive.

Un entrejeu à redéfinir

Le nouvel entraîneur Luis Enrique va donc faire face à un sacré défi. Trouver un milieu complémentaire tout en remplaçant celui qui amenait une sérénité technique à toute épreuve. Les premiers pas de Manuel Ugarte (60 M€) n’incitent pas à l’optimisme, tant l’Uruguayen semble à des années lumière de la maîtrise de Verratti. Faudra-t-il jouer la carte de l’impact physique ? Avec des gabarits comme Ndour, le PSG a pris du muscle, mais le coach espagnol souhaite pratiquer un jeu de possession.

La possession, forcément, se bâtit avec des milieux de terrain joueurs. Il devrait ainsi compter sur Fabian Ruiz, qui sait manier le cuir, et probablement Vitinha, celui qui ressemble le plus à Marco Verratti. A l’heure actuelle, ces deux hommes semblent avoir une longueur d’avance. Reste à savoir si Luis Enrique choisira d’intégrer un troisième larron plus offensif (et pourquoi pas Neymar dans ce rôle, comme en sélection brésilienne?), un profil plus physique (Ndour, Danilo) ou un nouvel arrivant potentiel ? A l’heure actuelle, Luis Campos s’active surtout sur les pistes offensives, chantier prioritaire. Enfin, jusqu’au départ possible de Verratti…