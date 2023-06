Le PSG veut récupérer une star du Real Madrid dans l’opération Mbappé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est d’attaque. Les pensionnaires du Parc des Princes scrutent plus que jamais le marché des attaquants après avoir appris que Kylian Mbappé ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024, lui qui avait une option pour rester un an de plus. Un coup dur pour les Franciliens qui lui ont posé un ultimatum : soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Malgré tout, le club de la capitale envisagerait aussi deux options un peu plus loufoques.

Deux options loufoques envisagées pour Mbappé

En effet, Marca a expliqué hier que les dirigeants aimeraient le faire prolonger avec l’assurance pour lui de s’en aller dans un an, ce qui leur permettrait de toucher de l’argent. La seconde est de lui offrir un méga contrat impossible à refuser, histoire de le blinder pour très longtemps. Mais cela ne semble pas convenir au clan Mbappé. Le joueur de 24 ans souhaite rester l’an prochain puis s’en aller libre. Ce qui est impossible donc pour Paris, qui cherche déjà des candidats pour l’acheter.

Dans le même temps, les Parisiens explorent le marché pour trouver celui qui lui succédera. Hier, Radio Marca a cité le nom d’Antoine Griezmann. Mais le Français est bien à l’Atlético de Madrid et n’envisage pas un départ, malgré sa clause alléchante de 25 millions d’euros. Ce jeudi, la presse portugaise relance la piste menant à Gonçalo Ramos (Benfica). Un joueur de Jorge Mendes, qui a ses entrées au PSG. Pour lui, il faudra mettre 80 millions d’euros.

Une proposition osée pour Madrid

Paris regarde aussi du côté du Real Madrid. Defensa Central révèle que les têtes pensantes franciliennes envisagent une option plus surprenante. Pour cela, il faudrait accepter de vendre Kylian Mbappé aux Madrilènes cet été. Ainsi, ils pensent à Rodrygo. L’idée serait de vendre KM7 pour 100 M€ et de récupérer le Brésilien, dont le prix est estimé à 100 M€ selon transfermarkt, dans le deal. Soit une opération à 200 M€.

Mais ce plan a très peu de chances d’aboutir. Tout d’abord, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne souhaitent, a priori, pas vendre Rodrygo. Ensuite, ce dernier n’est pas forcément partant pour s’en aller, surtout pour jouer en tant que numéro 9. Il le fait pour dépanner à Madrid mais ce n’est pas là qu’il aime jouer. Enfin, le rêve de Florentino Pérez est d’avoir un trio Mbappé-Vinicius Jr-Rodrygo. Autant dire que le PSG n’arrivera certainement pas à ses fins…