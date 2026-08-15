Chelsea : João Pedro s’impose déjà comme l’arme fatale de Xabi Alonso

Malgré l’arrivée très médiatisée de Morgan Rogers, recruté pour 138 millions d’euros cet été, João Pedro reste bien le véritable patron de l’attaque de Chelsea. Déjà auteur d’une saison passée aboutie avec 20 buts et 9 passes décisives en 50 rencontres (3 694 minutes disputées), le Brésilien est reparti sur les mêmes bases sous les ordres de Xabi Alonso, lors de cette préparation estivale. Ce samedi après-midi, pour le dernier match de préparation des Blues contre la Real Sociedad, l’avant-centre de 24 ans a encore frappé : d’abord de la tête sur un centre de Reece James (47e), puis pour sceller la victoire londonienne (77e, 3-1).

La suite après cette publicité

Une nouvelle démonstration venue mettre un point final à un été particulièrement agité pour l’international brésilien (8 sélections). Déjà auteur d’un triplé face à la très modeste formation de Western Sydney (0-4), puis d’un doublé contre l’AC Milan (3-0), l’ancien joueur de Watford et Brighton a terminé cette pré-saison avec sept réalisations. Une dynamique qui s’inscrit dans la continuité de sa dernière saison. Mais malgré ses statistiques impressionnantes pour sa première saison à Chelsea, le natif de Ribeirão Preto n’avait pourtant pas été appelé en sélection brésilienne pour la Coupe du Monde, Carlo Ancelotti ayant notamment préféré miser sur Neymar.

La suite après cette publicité

Déjà l’atout numéro 1 de Xabi Alonso

Une immense désillusion que João Pedro semble avoir déjà oubliée. Après son triplé durant cette préparation, Xabi Alonso avait d’ailleurs souligné l’état d’esprit affiché par son attaquant. « Il est très affamé. João est vraiment déterminé à réaliser une grande saison. Après une superbe saison dernière où il a marqué beaucoup de buts, je pense qu’il veut continuer à marquer encore et encore », confiait l’ex-entraîneur du Real Madrid, déjà séduit par les premières semaines passées avec son joueur.

Le néo-technicien des Blues refusait toutefois de faire reposer toute l’animation offensive sur les épaules du Brésilien : « mais il faut l’aider, car seul, ce n’est pas possible. Il aura des joueurs autour de lui et ils doivent avoir cette même envie de marquer. Ce n’est pas seulement l’affaire de l’attaquant, mais chaque fois que nous gagnons et que notre attaquant marque, je suis content. » Avec sept buts inscrits durant la préparation, João Pedro paraît prêt à débuter cette deuxième saison à Chelsea avec un statut encore plus important. Il faudra le montrer dès le 24 août prochain, sur le terrain de Fulham pour le compte de la 1ère journée de Premier League.