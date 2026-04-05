Ligue 1 : rien ne va plus pour l’OM et Habib Beye !

« Je suis convaincu d’être là l’année prochaine, j’ai signé un an et demi. Et comme l’affaire des salaires, tout ce que j’ai, je ne l’ai pas volé, je le mérite. C’est pour ça que je dis que je ne commente pas. Ceux qui se questionnent sur la longueur ou la qualité de mon contrat, aujourd’hui la réalité, c’est que je mérite exactement ce que j’ai et si je ne veux plus, je devrais encore le chercher par mon travail. Si je veux encore un plus gros salaire, il faudra être un meilleur entraîneur encore, et pareil si je veux un contrat de 4-5 ans. Aujourd’hui, ce que j’ai, je le mérite et je suis content. » Ce samedi, Habib Beye déclarait cela en conférence de presse à la veille de la rencontre contre l’AS Monaco. Une sortie qui lui a valu des railleries et des critiques sur les réseaux sociaux.

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Habib Beye est dans l’œil du cyclone

Ce dimanche, Habib Beye était encore interrogé avant le match face au club de la Principauté. Dans la teneur de son discours, l’ancien coach de Rennes tenait les mêmes propos : « j’ai l’impression que l’on retient que les choses négatives (…). On me rappelle toujours à cette logique où on doit toujours prouver, alors on va le faire ce soir. C’est un grand match ce soir, mais j’aime le challenge. » Que nenni ! Malgré ces belles paroles, l’OM s’est incliné au terme d’un match disputé face à des Monégasques plus inspirés ce dimanche (2-1). Malgré une première période assez cohérente, les Phocéens ont été piégés au retour des vestiaires.

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Dans un premier temps sur une belle action asémiste, ensuite par une très belle inspiration de Folarin Balogun, parfaitement lancé par un mauvais dégagement de Benjamin Pavard. Et malgré la réponse en fin de match d’Amine Gouiri, Marseille n’a pas eu les armes pour égaliser malgré de nombreuses situations. Un déchirement pour Habib Beye qui concède sa troisième défaite en sept matches depuis le début de son mandat à Marseille. Une statistique alarmante qui n’avait plus été vu sur la Canebière depuis 2005 et Jean Fernandez. Outre ce bilan comptable critiquable et une deuxième défaite de rang face à un concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions, c’est surtout l’attitude condescendante et les sorties assez lunaires de l’entraîneur de 48 ans qui agacent les supporters de Marseille, révoltés sur les réseaux sociaux.

Après la rencontre, l’ancien international sénégalais a encore fait preuve d’une sortie assez confiante qui pourrait déplaire au micro de Ligue 1+ pour analyser cette défaite douloureuse : « on avait les opportunités ce soir pour revenir avec mieux. Je pense qu’on fait un match de qualité dans le contenu, on a eu beaucoup de frappes au but. Mais en ce moment, on a un peu moins de réussite, là où la dynamique de Monaco les amène à en avoir, avec la qualité qu’on connaissait de cette équipe. Le premier but, c’est dans une période où on est dans un moment de moins bien. Le deuxième est un peu offert. C’est un peu dur à accepter parce qu’on a eu des opportunités jusqu’au bout pour égaliser. En ce moment, la réussite nous fuit un peu, c’est frustrant. Il faut toujours trouver le positif dans ces moments-là. C’est difficile parce que le groupe est affecté par la défaite. Ce que je leur ai dit, c’est qu’avec ce contenu, cette qualité, ces opportunités, on doit mieux faire. Mais on les a eues, on se les est créées. Par moments, on a contrôlé le match comme on le voulait. C’est une équipe qui a de la qualité dans la transition, il ne faut rien leur offrir. Et on leur a offert certaines situations qui nous mettent en difficulté. »

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L’OM veut se relancer dans la course à la troisième place

Pourtant, cette défaite met l’OM dans l’embarras. Incapables de remporter leur moindre match à l’extérieur face à une équipe du top 6, les Marseillais voient la concurrence recoller. Actuellement quatrièmes, les coéquipiers de Leonardo Balerdi sont désormais devancés d’un point par Lille alors que Monaco est revenu ce soir à hauteur. En plus de cela, Lyon n’est plus qu’à un point quand Rennes est à deux points de retard. Une situation stressante qui ne perturbe toujours pas Habib Beye. Serein et conscient des qualités de son équipe, l’entraîneur a expliqué qu’il avait activé le mode chasseur pour terminer sur le podium :

« Il faut qu’on continue à travailler. Je l’ai dit à mes joueurs : on était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs. Et surtout jouer avec de la confiance parce que la pression va être importante. On est dans un club où il faut gagner, ça fait deux défaites d’affilée. Il faut absolument qu’on renoue avec la victoire dès vendredi contre Metz. Cinq équipes en trois points ? Très bien, c’est excitant, c’est la compétition, il faut être prêt à ça. On repart dès demain à l’entraînement. Vendredi, il faudra qu’on fasse un très grand match à domicile. » Reste à savoir si la chasse sera fructueuse pour l’OM, qui a du mal à ramener du gibier depuis deux matches en Ligue 1. Rendez-vous vendredi prochain à la maison contre Metz (21h05).