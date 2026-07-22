Un ancien Soulier d’Or belge est décédé à 81 ans

Le football belge est en deuil après la disparition d’Erwin Vandendaele, décédé à l’âge de 81 ans. Il avait exercé comme joueur puis entraîneur de la Gantoise. Ancien Soulier d’Or belge en 1971 et international avec les Diables Rouges (32 sélections entre 1970 et 1977), il avait marqué l’histoire du Club de Bruges, avant de porter les couleurs d’Anderlecht, Reims ou encore Tournai. Polyvalent, capable d’évoluer en défense comme au milieu de terrain, Vandendaele avait notamment participé à l’Euro 1972 avant d’entamer une reconversion sur les bancs, dirigeant plusieurs clubs belges dans les années 1980 et 1990.

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« C’est avec une grande tristesse que le RSC Anderlecht a appris le décès d’Erwin Vandendaele, survenu le 21 juillet à l’âge de 81 ans. Les Mauve et Blanc présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et apprécié », a particulièrement écrit Anderlecht dans son communiqué. Triste nouvelle.