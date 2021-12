Mercato, Real Madrid : un cador de Liga veut relancer Isco

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal 2022 approche et dans quelques jours, les joueurs en fin de contrat en juin prochain auront plus de liberté pour négocier avec d'autres écuries et éventuellement trouver un accord pour une arrivée en janvier, ou l'été prochain. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé, qui n'a pas encore prolongé au Paris Saint-Germain, mais le numéro 7 parisien n'est pas le seul dans cette situation. De l'autre côté des Pyrénées, plus précisément dans la capitale espagnole, Isco se retrouve dans la même situation, mais encore plus inconfortable.

A l'inverse du champion du Monde 2018 qui est en feu en 2021/22, le milieu de terrain espagnol ne joue presque plus au Real Madrid. Pour sa neuvième saison avec la Casa Blanca, le joueur de 29 ans n'a fait que sept petites apparitions en Liga pour un but, inscrit contre Majorque le 22 septembre. Au total, ce dernier n'a disputé que 177 minutes, faisant de lui le troisième joueur de l'effectif le moins utilisé par Carlo Ancelotti après Jesús Vallejo (10') et Mariano Diaz (102'). Du coup, un départ en janvier est clairement d'actualité. Et cela tombe bien car un club est sur le coup.

Lopetegui-Isco, bientôt les retrouvailles ?

Comme l'explique le média espagnol SPORT, le Séville FC semble prêt à relancer le natif de Benalmádena dès le mercato hivernal. Devenu presque indésirable chez les Merengues, Isco, qui n'a d'ailleurs plus joué depuis le 21 novembre toutes compétitions confondues, pourrait donc débarquer en Andalousie dans quelques semaines, alors que le club en question était déjà sur le coup l'été dernier. Et là-bas, le principal concerné pourrait retrouver un entraîneur important pour lui.

Ancien sélectionneur de l'Espagne (2016-2018) et du Real Madrid (2018), Julen Lopetegui dirige désormais le Séville FC et c'est avec ce dernier qu'Isco a connu de belles années en sélection. Et la bonne nouvelle pour toutes les parties, c'est que le milieu de terrain sera libre de négocier avec d'autres clubs dans neuf jours, comme expliqué ci-dessus. Formé au Valencia CF et ensuite joueur de Malaga, Isco risque donc de découvrir un quatrième club espagnol prochainement.