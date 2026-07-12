Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Equipe de France : les Bleus ont décollé pour Dallas

Par Valentin Feuillette
1 min.
La joie des Français après le 2e but signé Dembélé @Maxppp
France Espagne
winamax
1 2.25 N 3.20 2 3.15 bonus 100€

L’Equipe de France a quitté son hôtel de Boston ce dimanche en direction de l’aéroport, où les Bleus doivent embarquer pour Dallas. Le décollage est prévu à 15 heures, heure locale, soit 21 heures en France. Le voyage devrait durer environ quatre heures, même si quelques turbulences pourraient accompagner le trajet en raison des orages annoncés sur une partie du parcours.

La suite après cette publicité

Avant le départ, plusieurs dizaines de supporters s’étaient réunis devant l’établissement pour encourager les hommes de Didier Deschamps. Dans une ambiance chaleureuse, les Bleus ont reçu les derniers messages de soutien avant de rejoindre le Texas, où ils poursuivront leur préparation pour la suite de la compétition avec ce choc face à l’Espagne mardi soir en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier