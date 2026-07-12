Equipe de France : les Bleus ont décollé pour Dallas

L’Equipe de France a quitté son hôtel de Boston ce dimanche en direction de l’aéroport, où les Bleus doivent embarquer pour Dallas. Le décollage est prévu à 15 heures, heure locale, soit 21 heures en France. Le voyage devrait durer environ quatre heures, même si quelques turbulences pourraient accompagner le trajet en raison des orages annoncés sur une partie du parcours.

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Avant le départ, plusieurs dizaines de supporters s’étaient réunis devant l’établissement pour encourager les hommes de Didier Deschamps. Dans une ambiance chaleureuse, les Bleus ont reçu les derniers messages de soutien avant de rejoindre le Texas, où ils poursuivront leur préparation pour la suite de la compétition avec ce choc face à l’Espagne mardi soir en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.