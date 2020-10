Nantes - PSG : Abdoulaye Touré heureux de l'absence de Neymar

Aussi surprenant que cela puisse paraître, nombreux ont été les Nantais à se réjouir du forfait de Neymar pour le match Nantes - PSG, samedi soir. Jeudi, en conférence de presse, Christian Gourcuff ne se cachait pas non plus et assumait totalement le fait d’aborder le match différemment du fait de l’absence du Brésilien pour la venue des Parisiens à la Beaujoire. Une absence jusqu’à la trêve internationale qu’a également fêté un joueur des Canaris. En effet, RMC Sport rapporte qu’Abdoulaye Touré s’est dit heureux, très heureux lors de la sortie sur blessure du numéro 10 parisien.

«Quand il est sorti, j’ai sauté au plafond. C’est, selon moi, le meilleur joueur du championnat. Sans ce type de joueur, c’est un autre match même s’il y a de la qualité sans lui à Paris. Mais on ne va pas se focaliser sur eux mais bien chercher à être mobilisés, tous ensemble, pour faire le meilleur match possible» a ainsi avoué le milieu de terrain nantais qui n’oublie pas les qualités des autres attaquants du club de la capitale. «Mbappé va être le danger n° 1. Mais ils sont tous très dangereux. Ils ont des joueurs de qualité et complémentaires à toutes les lignes.»