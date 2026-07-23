Un joueur fait annuler l’entraînement de Wolverhampton !

Selon la presse locale, une scène particulièrement tendue s’est produite à Wolverhampton. L’entraînement de mercredi aurait été annulé après un incident impliquant Tolu Arokodare. Le club aurait demandé à l’attaquant de ne pas participer à la séance, mais ce dernier aurait refusé de quitter le terrain. Une situation qui aurait poussé le nouvel entraîneur Cesar Peixoto, réputé très strict sur la discipline, à interrompre la séance. Une sécurité renforcée a même été déployée ce jeudi au centre d’entraînement de Compton Park afin d’éviter un nouvel incident, tandis que l’attaquant ne fera pas le déplacement pour le match amical face à Maidenhead United.

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Face à l’ampleur des rumeurs, Tolu Arokodare est rapidement sorti du silence via une story Instagram. Le Nigérian affirme avoir été « très surpris et déçu » par des informations qu’il juge « inexactes ». Il rappelle avoir toujours fait preuve du plus grand professionnalisme au cours de sa carrière, expliquant que son unique objectif est de se préparer au mieux pour aider son équipe. Enfin, il insiste sur le fait qu’il est toujours sous contrat avec Wolverhampton et assure que sa seule intention est de respecter ses engagements, en s’entraînant et en accomplissant son travail conformément à son contrat.