Mario Balotelli n'envie pas CR7 et Messi

La suite après cette publicité

Prometteur à ses débuts, Mario Balotelli (31 ans) n'a pas eu la carrière qu'il espérait. C'est ce qu'il a avoué ce mercredi lors d'un entretien accordé à The Athletic quand il a été invité à évoquer les cas de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

«J'ai raté quelques occasions d'être à ce niveau. Mais je suis sûr à 100% que ma qualité est au même niveau que celles de ces gens, mais je… j'ai raté quelques occasions, tu sais? Ça arrive. Et de nos jours, je ne peux pas dire que je suis aussi bon que Cristiano Ronaldo, car Ronaldo a gagné combien de ballons d'or ? Cinq ? Vous ne pouvez pas vous comparer à Messi et Cristiano Ronaldo, personne ne le peut. Mais si on ne parle que de qualités, de qualités de footballeur, je n'ai pas à être jaloux d'eux pour être honnête». Voilà qui est dit !