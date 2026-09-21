Real Madrid : Kylian Mbappé refuse d’accabler l’arbitre du derby

Hier, le Real Madrid s’est incliné 2-1 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Résultat : les Merengues sont quatrièmes du classement et comptent déjà six points de retard sur le FC Barcelone. Une défaite que les joueurs de José Mourinho n’acceptent pas, car ils estiment avoir été victimes de plusieurs grosses erreurs arbitrales comme les deux cartons rouges oubliés pour Kang-in Lee et Cuti Romero. Interrogé sur les événements d’hier, Kylian Mbappé a évité de remettre une pièce sur l’arbitre.

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« Oui, oui, c’est un pas en arrière. C’était très difficile, on voulait gagner, on savait à quel genre de match on allait être confrontés. Mais l’équipe a tout donné et on continue d’avancer car la saison est encore très longue et on doit rester sur la bonne voie. Je pense que je n’ai jamais été un joueur qui parle beaucoup de l’arbitre. Je ne vais pas commencer maintenant. J’ai des opinions, mais je les garde pour moi. Je n’ai jamais été ce genre de joueur et je ne vais pas commencer maintenant. L’arbitre est humain, il commet des erreurs, et c’étaient bien des erreurs, mais je ne veux pas m’étendre là-dessus », a-t-il déclaré à AS.