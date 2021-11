OM - Lazio : les compositions officielles

Deux semaines après leur confrontation au Stadio Olimpico de Rome, qui s'était terminée sur un résultat nul et vierge, l'Olympique de Marseille et la Lazio se retrouvent ce jeudi soir à l'Orange Vélodrome dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de Ligue Europa. Avec trois points seulement, les Phocéens n'ont plus vraiment le droit à l'erreur dans ce groupe E qui reste indécis, même si Galatasaray compte 8 points. Le club italien, lui, possède un point de plus que l'OM et doit aussi gagner pour faire un pas vers la qualification.

Dans les rangs phocéens, Jorge Sampaoli part sur un 4-4-1-1 selon l'UEFA avec Lirola finalement titulaire au milieu côté droit et le Turc Ünder de l'autre côté. Payet est bien évidemment en soutien de Milik tandis que sur le plan défensif, Rongier est au poste de latéral droit. En face, Maurizio Sarri aligne un 4-3-3 et Immobile, un temps incertain, est bel et bien titulaire à la pointe de l'attaque. L'ancien Bordelais Basic est aligné dans l'entrejeu.

Les compositions officielles

OM : Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, L. Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara, Ünder - Payet - Milik

Lazio : Strakosha - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic - F. Anderson, Immobile, Pedro