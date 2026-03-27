Amicaux : Florian Wirtz offre une victoire folle à l’Allemagne en Suisse, l’Angleterre se manque contre l’Uruguay, les Pays-Bas renversent la Norvège

Habituellement anecdotique au mois de mars, cette trêve internationale prend une importance majeure, puisqu’elle pourrait sceller le sort des derniers joueurs en ballotage pour s’envoler vers l’Amérique du Nord cet été. Ce vendredi, trois grandes nations européennes devaient montrer du caractère avant l’échéance finale : l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Angleterre. Opposée à une équipe déjà qualifiée, la Suisse, la Mannschaft a eu beaucoup de mal à Bâle. Dans une composition classique avec Wirtz, Tah, Gnabry, mais aussi Sané et le retour d’Havertz à la pointe de l’attaque, Julian Nagelsmann a pourtant rapidement été surpris par l’ouverture du score de Ndoye, avec l’aide du poteau (1-0, 17e).

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En difficulté dans le jeu, l’Allemagne est revenue au score sur un coup de pied arrêté conclu par Tah au premier poteau (1-1, 26e). Une réaction rassurante, mais la fébrilité de la Mannschaft a encore coûté cher sur une tête du Rennais Embolo (2-1, 41e). Alors que la Nati était proche du break avec une frappe de Rieder qui a fracassé la transversale de Baumann (43e), l’Allemagne a finalement égalisé grâce au talent de Gnabry (2-2, 45e+2). La seconde période a été tout aussi folle que la première : un superbe but de Wirtz a redonné l’avantage aux Allemands… mais le marquage reste défaillant et Monteiro en a profité pour égaliser à nouveau (3-3, 79e). Le héros de la soirée fut Florian Wirtz, auteur d’un doublé pour offrir une victoire compliquée aux quadruples champions du monde (4-3, 86e).

Les Pays-Bas enchaînent, l’Angleterre inquiète

Une victoire de taille pour l’Allemagne, qui a montré sa puissance offensive, mais aussi de gros problèmes défensifs avant d’aller défier le Ghana. Invaincus depuis leur élimination en Ligue des Nations, les Pays-Bas affrontaient un adversaire redouté par l’équipe de France : la Norvège. Les Oranjes ont été surpris par la belle frappe enroulée de Schjelderup (1-0, 24e), mais ont finalement repris le contrôle grâce à une tête puissante de Van Dijk (1-1, 36e). Après une première période équilibrée, les Néerlandais ont accéléré après la pause et Reijnders a offert le but de la victoire (2-1, 51e). De bon augure avant le match contre l’Équateur.

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Enfin, l’Angleterre avait beaucoup à jouer contre l’Uruguay de Valverde et Araujo. Thomas Tuchel avait choisi Spence et Livramento en défense, avec Madueke, Rashford, Garner et Solanke en attaque. Mais cette composition alternative n’a pas payé : la Celeste a été la plus proche d’ouvrir le score avec Canobbio (27e et 45e). Les Three Lions n’ont eu qu’une seule grosse occasion, manquée par Calvert-Lewin (78e). Ils ont été sauvés par un corner repris par White (1-0, 87e), mais en toute fin de match, l’Uruguay et Valverde ont égalisé sur penalty (1-1, 90e+5). Il faudra montrer un meilleur visage contre le Japon, avec un onze plus proche de la composition type.