Barrages Ligue des Champions : Mattéo Guendouzi lance déjà un avertissement à l’OL pour le retour

L’Olympique Lyonnais a obtenu un résultat positif (1-1). Les Lyonnais se déplaçaient effectivement chez un gros morceau pour ce match aller des barrages de la Ligue des Champions : Fenerbahçe. Un club qui a des moyens conséquents, et qui réalise un mercato colossal, pouvant se permettre d’aligner des joueurs comme Ederson, Nathan Aké, Nelson Semedo, N’Golo Kanté, Guendouzi ou Greenwood sur la pelouse, alors que sur le banc, on retrouvait Marco Asensio ou encore Romelu Lukaku.

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Le tout, dans une ambiance toujours très chaude… Pourtant, l’Olympique Lyonnais a plutôt bien tenu. Les Rhodaniens ont même ouvert le score, via Openda, peu avant la pause, alors que Greenwood a égalisé au retour des vestiaires. Un résultat assez logique au final au vu du scénario du match, globalement équilibré, et qui met les Lyonnais dans une situation favorable en vue du retour, qui se jouera mercredi prochain du côté de la capitale des Gaules.

Le Fener sera prêt pour le retour

Après la rencontre, Mattéo Guendouzi s’est exprimé devant les caméras de Canal+. « Ce n’est pas une déception, il n’y a pas de sourire mais pas de tristesse non plus. Je pense qu’on aurait pu avoir un meilleur résultat ce soir. On a eu pas mal de situations de centres ou de trois contre deux. On a touché le poteau. On a eu des situations mais on savait qu’on jouait face à une belle équipe aussi. Je pense que dans l’ensemble ça a été un beau match. Mais un peu de déception parce qu’on avait à cœur de gagner chez nous », a expliqué l’ancien de l’OM.

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Avant d’envoyer un message aux Lyonnais pour le retour, estimant que son équipe manquait encore de rodage ce soir mais ira mieux dans une semaine. « Mais on est prêts pour le match retour. On est encore loin de notre meilleur niveau. C’est seulement notre quatrième match de la saison, on a eu un nouveau coach, beaucoup de nouveaux joueurs. Ce n’est pas comme eux qui sont ensemble depuis un bon moment. Ils ont des automatismes. Mais il y a quand même du positif », a conclu le milieu tricolore. Le rendez-vous est pris.