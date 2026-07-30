Le communiqué cinglant de l’OL face à l’offensive judiciaire de John Textor !

L’Olympique lyonnais fait face à une nouvelle offensive judiciaire de son ancien propriétaire John Textor. Pour rappel, l’Américain et sa société Eagle Football Holdings LLC ont assigné le club devant le tribunal de commerce de Lyon pour réclamer près de 21 millions d’euros, correspondant à des frais de gestion impayés et au remboursement d’une avance de trésorerie. Dans un communiqué, l’OL a toutefois rejeté fermement ces demandes, affirmant que les dettes envers John Textor et ses sociétés ont été éteintes lors du changement de contrôle du club, le 26 juin dernier. La direction lyonnaise dénonce une "guérilla judiciaire" menée par son ancien dirigeant et assure qu’elle défendra ses intérêts devant les tribunaux, tout en envisageant des actions en réparation contre ce dernier.

La suite après cette publicité

«Eagle Football Group et sa filiale OL SASU prennent acte de l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Lyon qui leur a été délivrée ce jour par Monsieur John Textor et une entité qui lui est liée, Eagle Football Holdings LLC, en vue d’une audience en septembre prochain. John Textor et Eagle Football Holdings LLC demandent le paiement de (i) 2,5 millions d’euros qui seraient dus au titre d’une convention de « management fees » et (ii) 18,4 millions d’euros (intérêts compris, montant à parfaire) qui seraient dus au titre d’une avance à court terme. L’OL note que cette action fait suite à l’extinction (« release ») des dettes du groupe OL envers John Textor, Eagle Football Holdings Bidco et leurs affiliés qui est intervenue le 26 juin 2026 concomitamment à la vente par Eagle Football Holdings Bidco (en « administration ») de sa participation contrôlante dans la Société. Cette action s’inscrit dans le cadre de la guérilla judiciaire intentée depuis plusieurs mois par M. Textor contre l’OL, ses actionnaires anciens ou actuels, et sa nouvelle direction. L’OL déplore cette énième tentative de déstabilisation de la part de son ancien dirigeant et y répondra par les voies juridiques appropriées. L’OL se réserve le droit de demander aux juridictions saisies par M. Textor de tirer, sur un plan indemnitaire, les conséquences de ses actions et prendra, de manière générale, toutes les actions nécessaires pour préserver ses intérêts», indique le communiqué.