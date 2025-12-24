Menu Rechercher
Le City Football Group va lâcher un de ses clubs

Par Matthieu Margueritte
Le City Football Group possède toute une galaxie de clubs : Manchester City, New York City, Melbourne City, Mumbai City, Yokohama F. Marinos, Troyes, Montevideo City, Girona, Shenzhen Peng City, Lommel SK, Palerme, Bahia et le Club Bolivar. Mais le groupe émirati est sur le point de se séparer d’un de ses clubs filiaux.

Le média indien Khel Now assure en effet que les patrons de Manchester City ont décidé de se retirer du club indien, dont ils sont actionnaires majoritaires (65%) depuis 2019. La raison est simple : le football indien est en proie à une crise XXL. La saison 2025/2026 n’a toujours pas débuté et aucune date de reprise n’a été annoncée. De plus, la fédération locale serait criblée de dettes (2 M€).

