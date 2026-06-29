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Manchester City : les premiers mots d’Enzo Maresca

Par Josué Cassé
1 min.
Enzo Maresca @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce lundi, Manchester City a officialisé l’arrivée d’Enzo Maresca. Le technicien italien succède à Pep Guardiola. «Manchester City est un club que je connais très bien et avoir la chance de diriger cette équipe est une opportunité brillante pour moi. City est un club de football incroyablement bien géré. Tout ce qu’ils font est innovant, planifié et porteur de sens», a d’ailleurs déclaré le nouveau coach des Skyblues.

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Et d’ajouter : «pour un manager, c’est une situation de rêve. Cela me donne la constance nécessaire pour faire mon travail efficacement. Ce sera mon troisième sort ici. Je connais ce Club, je connais les exigences et les attentes. La qualité des personnes qui travaillent ici est ce qui rend la scène si spéciale, et je tiens à les remercier d’avoir fait confiance en mes capacités. J’ai hâte de commencer à entraîner les joueurs. Je veux qu’on gagne, qu’on joue un bon football et qu’on profite de la pression de représenter Manchester City».

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