CAN

CAN 2025 : le FBI présent pour Algérie-RD Congo

Par Matthieu Margueritte
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp
Ce mardi, place aux deux derniers huitièmes de finale de la CAN 2025, Algérie-RD Congo et Côte d’Ivoire-Burkina Faso. Selon RMC Sport, la rencontre des Fennecs sera marquée par la présence d’agents du FBI dans les travées du stade Prince Moulay El Hassan.

Les Américains seront présents afin d’observer le fonctionnement des autorités marocaines. Le FBI est présent au Maroc depuis le week-end dernier afin d’engranger un maximum d’informations sur la gestion des supporters, les filtrages, l’utilisation des drones ou encore la vidéosurveillance en vue de la prochaine Coupe du Monde 2026 organisée en partie aux États-Unis.

