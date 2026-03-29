FC Barcelone : les nouvelles explications de Joan Laporta sur Lionel Messi

Il y a quelques semaines, Xavi a provoqué une onde de choc en Catalogne. Dans une interview accordée à La Vanguardia, la légende du FC Barcelone a clairement affirmé que Joan Laporta avait bloqué le retour de Lionel Messi en 2023. Des déclarations qui avaient provoqué un tollé, surtout en pleine phase d’élection pour le club culé. Le président du Barça, récemment réélu, a fermement défendu son choix de ne pas prolonger la Pulga, le jugeant nécessaire pour la survie du club. Selon le président catalan, cette décision difficile a permis de redresser les finances et a permis de bâtir une équipe compétitive pour la suite.

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Malgré les regrets, Laporta assume ce tournant dans une interview pour El Pais : « je devais prendre une décision, et je pense avoir fait le bon choix. Les résultats parlent d’eux-mêmes. (…) Nous avons redressé les finances du club, nous avons bâti une équipe compétitive, et le moment était venu d’un changement générationnel. Leo approchait de la fin de sa carrière. (…) Aurais-je aimé construire cette nouvelle équipe avec l’aide de Leo ? Oui. Nous avons essayé, mais ce n’était pas possible. »