Bundesliga : le Bayer Leverkusen sombre contre le Hertha Berlin

Suite à la victoire de Mayence en début d'après-midi, le Hertha Berlin (17e) était descendu dans la zone rouge. La Vieille Dame devait absolument faire un bon résultat contre le Bayer Leverkusen (6e) pour se défaire de son statut de relégable. Et finalement, les coéquipiers de Lucas Tousart ont livré une grosse prestation. En tête grâce à Deyovaisio Zeefuik (4e), les Berlinois doublaient la mise un peu plus tard via Matheus Cunha (26e).

Profitant d'une équipe de Leverkusen en perdition, le Hertha Berlin inscrivit même un troisième but suite à une bonne passe de Mattéo Guendouzi, à la finition on retrouvait Jhon Cordoba (33e). Bien dans son match, le Hertha a même failli inscrire un quatrième but en seconde période sous l'impulsion de Dodi Lukebakio mais il était refusé pour une main (52e). Finalement avec cette victoire 3-0, le Hertha Berlin devient quatorzième avec un point d'avance sur le barragiste Cologne et deux points sur le premier relégable, l'Arminia Bielefeld.

Le classement de la Bundesliga