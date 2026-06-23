Mercato : Julian Alvarez écœure l’Atlético de Madrid et l’Espagne

Mundo Deportivo a eu juste. Hier, le média catalan a révélé que Julian Alvarez (26 ans) comptait adopter une position plus offensive en affichant publiquement son souhait de quitter l’Atlético de Madrid pour vivre son rêve. En revanche, le média ne savait pas encore quand l’Argentin s’exprimerait. Le faire en pleine Coupe du Monde n’était pas forcément le meilleur timing. C’est pourtant celui qu’a choisi l’Araignée. Hier soir, après la victoire de l’Albiceleste face à l’Autriche (2-0), l’attaquant a pris la parole face aux journalistes. Et son message a été plus que clair.

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« Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve.» Une prise de parole qui n’a pas été du goût des Colchoneros, qui ont montré les crocs. Dans les colonnes de AS, un membre du club madrilène a confié au sujet de l’écurie catalane : « tout le monde sait que c’est un club malhonnête. Mais ils se sont heurtés à un club qui ne les laissera pas s’en tirer.»

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Un timing désastreux

Puis, la même source a conclu : «Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien.» Plusieurs publications espagnoles ont ajouté que l’Atlético envisage de déposer plainte contre le FCB. Le feuilleton risque de durer un moment. Ce qui n’est pas pour déplaire aux médias ibériques qui vont pouvoir surfer sur le sujet. C’est le cas ce mardi matin. Et on peut dire que la sortie de Julian Alvarez n’est pas vraiment du goût de la presse. Sur la SER, Manu Carreño assure que le timing de sa sortie est «catastrophique».

« Le soir même où l’Argentine gagne grâce à un doublé de Messi, vouloir être au centre de l’attention… Non pas parce que vous avez marqué, mais parce que vous avez décidé de votre avenir juste après que Messi ait brillé avec deux buts et que votre pays ait remporté la victoire (…) La première décision à prendre, évidemment, est de changer d’équipe car il n’est pas heureux à l’Atlético de Madrid. La seconde, qui est à mon avis la plus importante, est de changer d’agent. Leur communication et leur image sont catastrophiques. Il peut changer d’équipe s’il le souhaite, car il en a parfaitement le droit, bien sûr, mais la tournure des événements et le contexte actuel devraient le faire réfléchir.»

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Il ne faut pas écarter le Real Madrid et d’autres clubs

Sur la COPE, Poli Rincón juge ses «propos dévastateurs» et estime qu’ils révèlent ses véritables sentiments concernant son passage à l’Atlético Madrid. « Cela signifie que tu n’es à l’Atlético de Madrid que parce que tu n’avais pas le choix ; tu ne voulais pas être ici. Au final, tu as dû venir pour réaliser ton rêve. » Mais si on pense tous au Barça, il ne faut pas exclure le Real Madrid. Marca explique que Julian Alvarez ne rêve pas uniquement des Culés. «Le Real Madrid est une autre option si le club de Joan Laporta ne parvient pas à convaincre l’Atlético de Madrid de vendre le joueur à un prix nettement inférieur à sa clause libératoire de 500 millions d’euros, inscrite dans son contrat qui court jusqu’en 2030.»

El Chiringuito confirme et assure qu’il ne faut pas écarter les Merengues. Ce qui serait le transfert de la trahison. Idem pour la SER, qui a écrit : «son rêve est le FC Barcelone, mais toutes les options sont envisagées, et le joueur pourrait se retrouver en Angleterre, au PSG, ou qui sait, peut-être même au Real Madrid.» Sur la radio, Antonio Romero estime que les Colchoneros auraient peut-être dû accepter l’offre merengue. «Je suis convaincu depuis longtemps que Julián Álvarez veut quitter l’Atlético de Madrid, qui se retrouve maintenant dans la position délicate de déclarer qu’il ne sera pas vendu, même pour 500 millions d’euros. Je me demande maintenant s’ils ne regrettent pas d’avoir refusé les 150 M€ proposés par le Real Madrid pour Julián Álvarez. Je doute fort qu’ils puissent obtenir une meilleure offre. »

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Julian Alvarez se fait allumer

Pour Miguel Martín Talavera, l’Atlético ne vendra pas le joueur aux Culés : « je ne dis pas qu’il ne quittera pas l’Atlético de Madrid, mais je peux affirmer qu’il n’y a absolument aucune chance qu’il aille au FC Barcelone. L’offre initiale de cent millions d’euros payables en six fois était absurde, totalement irréalisable… c’est impossible. Vu le comportement du FC Barcelone, il sera impossible de le vendre au club catalan. C’est pourquoi ils envisagent de porter plainte auprès de la FIFA pour avoir contacté un joueur sous contrat protégé. Cela a fonctionné avec Griezmann car ils ont pu le prouver et cela a incité le Barça à ajouter quinze millions d’euros.»

Ce qui est sûr, c’est que cet épisode va laisser des traces. L’Atlético l’a mauvaise et a déjà boycotté Alvarez, qui est le seul joueur argentin de l’équipe à ne pas avoir été félicité sur les réseaux sociaux du club après la qualification de l’Albiceleste. Les fans aussi s’en sont pris à l’attaquant en multipliant les messages sous sa dernière publication Instagram. « Dégoûtant, tellement dégoûtant », « Nul, tu as fait une saison honteuse et tu demandes à partir alors que tu devrais t’excuser et travailler », ou encore « tu ne mérites pas la façon dont les supporters de l’Atlético t’ont traité », sont quelques-uns des commentaires qu’on a pu lire. La suite au prochain épisode.