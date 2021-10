Atlético de Madrid : Antoine Griezmann se débloque enfin mais...

La suite après cette publicité

Comme Lionel Messi, Antoine Griezmann, trois buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison, n'avait pas encore inscrit son premier but en championnat sous ses nouvelles couleurs. L'Atlético de Madrid, aussi, l'espérait avec impatience. Mais le passé est désormais de rigueur puisque, ce jeudi soir, sur la pelouse de Levante (2-2, 11e journée de Liga), l'attaquant français, revenu en toute fin de mercato sous forme de prêt avec option d'achat en provenance du FC Barcelone, a enfin ouvert son compteur.

Un but de renard des surfaces, de la tête, à la suite d'un corner qu'il avait lui-même tiré et que la défense granota avait très mal repoussé. «C'est bien, je suis content, je progresse», a-t-il lâché en zone mixte à l'issue de la rencontre avant de poursuivre. «J'avais besoin de m'adapter, je commence à me sentir bien sur le terrain, avec de l'envie et je savais que le but arriverait».

Un déclic... pour rien

Ce premier but en championnat va l'aider à atteindre progressivement son meilleur niveau, l'international tricolore (100 sélections, 41 réalisations) en est convaincu. «J'essaie d'arriver le plus vite possible à mon meilleur niveau et je suis bien, je suis content», a-t-il expliqué, ravi de jouer aux côtés de João Félix et Luis Suarez. «C'est facile de jouer avec ces joueurs-là, ils demandent le ballon, cherchent les espaces et c'est un plaisir de jouer avec eux. Mais il nous reste encore du travail pour arriver à une entente parfaite».

Pour autant, tout n'est pas parfait, puisque, malgré la joie de voir le champion du monde 2018 mettre un terme à sa disette pour son 7e match en championnat depuis son retour, les Colchoneros ont laissé filer les trois points de la victoire à cause d'une décision arbitrale qu'ils jugent litigieuse. Diego Simeone a même pris un rouge pour l'occasion. El Cholo peut toutefois se consoler en se disant qu'avec le réveil d'Antoine Griezmamn, son Atlético risque de rapidement abandonner sa 6e place au classement pour repartir vers les sommets.