EdF : Olivier Giroud place N'Golo Kanté parmi les prétendants au Ballon d'Or

N'Golo Kanté (30 ans) peut-il sérieusement prétendre à obtenir le Ballon d'Or 2021 ? Au vu de ses performances sur le rectangle vert, le milieu de terrain de poche de Chelsea peut en tout cas légitimement se poser parmi les candidats à la victoire finale. Didier Deschamps a par exemple estimé que son joueur en équipe de France mériterait cette distinction personnelle, tout en rappelant que les critères de sélection ne lui seront pas forcément favorables. Présent en conférence de presse ce dimanche avec les Bleus, Olivier Giroud (34 ans) a lui remis une pièce dans la machine en positionnant son coéquipier en club et en sélection parmi les prétendants au Ballon d'Or, non sans taquiner celui qu'on appelle aussi «NG».

«Le Ballon d'Or, ça le flatte. Il n'aime pas trop les compliments, il préfère faire profil bas. On aime bien le chambrer par rapport à ça. Il commence à être un peu stressé et tendu quand il entend parler de ça. On commence à lui parler du Ballon d'Or s'il fait un bel Euro. On connaît son humilité. Il peut avoir quelques défauts. Surtout quand on joue aux jeux de cartes.. il aime tellement gagner que ça lui arrive de contourner les règles, je ne suis pas le seul à le dire (rires)», a dans un premier temps confié l'ancien attaquant d'Arsenal, avant de poursuivre. «Il est extraordinaire, c'est super le l'avoir dans son équipe, c'est un peu notre mascotte. Il mérite tout ce qui lui arrive et les éloges. A son poste, c'est une référence mondiale si ce n'est le meilleur joueur à son poste. Son profil est incroyable. Il est très important. Il est prétendant au Ballon d'Or pour moi, oui, désolé NG (rires).»