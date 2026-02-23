L’impressionnante montée en puissance du futsal français

Depuis quelques années, France-Croatie est devenu un rendez-vous incontournable. Depuis leur rencontre lors la finale de la Coupe du monde 2018, les deux nations s’affrontent régulièrement et se livrent généralement à des duels animés dans des compétitions importantes. Généralement, les Français parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu. Lors du dernier Euro de futsal, les Croates ont finalement pris leur revanche sur l’Equipe de France et se sont imposés aux tirs au but lors de la rencontre pour la troisième place face aux Bleus. Rien de bien grave pour les Français qui ont réalisé une belle compétition avant de s’incliner face au Portugal en demi-finale. Malgré l’hégémonie de l’Espagne et du Portugal sur l’Europe et même le monde, la France travaille depuis plusieurs années et commence à figurer parmi les meilleures nations du football à 5.

Des années 70 à maintenant, le futsal en plein essor en France

Le futsal tire son origine de l’Amérique du Sud. Alors qu’il est monnaie courante de jouer dans la rue au Brésil et en Uruguay, la discipline naît dans les années 30 dans ces deux pays. En France, les premières traces du futsal remontent aux années 70. Alors que le football traditionnel commence véritablement à se démocratiser et à prendre une trajectoire exponentielle dans l’Hexagone, le futsal éclot de manière assez marginale. Plus de 50 ans plus tard, la réalité est tout autre. Après de nombreuses phases de construction, le futsal est considéré comme étant en plein essor ces dernières années. Alors que le championnat a été créé en 2007, ce dernier devient Division 1 en 2013. Un championnat auquel participe le club ACASA Paris Futsal. S’entraînant dans l’un des nombreux gymnases dernier cri de l’Adidas Arena, dans le 18e arrondissement de la capitale, le club grandit chaque année un peu plus. Dans les rangs de l’équipe fanion, Youba Soumaré est l’un des meilleurs joueurs parisiens. International français aux 30 sélections, le joueur de 32 ans est retourné dans son club formateur en 2023 après plusieurs années dans d’autres clubs de Division 1.

Et pour celui qui a pris sa première licence de futsal en 2003, le futsal est vraiment en train de prendre une dimension intéressante : «il y a vraiment du changement. Les clubs commencent à être structurés. Par rapport à mes débuts, le niveau n’est pas le même. Même les joueurs prennent ça au sérieux. Et là, maintenant, c’est un travail pour tout le monde, je trouve.» Un constat partagé par son entraîneur Azdine Aigoun, ancien international français, devenu entraîneur du club parisien : «moi, je suis vraiment la génération de ceux qui ont œuvré pour la France à ses débuts. Moi, j’ai commencé vraiment en 2010 et j’ai été international de 2011 à 2021. J’ai vu évoluer un peu le championnat et il a très bien évolué.» Ayant grandi au Brésil et évoluant désormais à Paris ACASA, Zé Carlos confirme de l’extérieur ce qu’il observe sur le futsal français. «Pour moi, ici, c’est plus difficile de jouer, avoue le Brésilien. Au Brésil, tout le monde commence par le futsal. Ici, il y a beaucoup de technique et c’est beaucoup plus physique qu’au Brésil. La différence est au niveau tactique pour moi. Car au Brésil, c’est beaucoup plus ancré dans la culture.» Selon lui, la France est déjà considérée comme une puissance mondiale du futsal. Aujourd’hui, le futsal compte 49 000 licenciés et près de 5 000 équipes sur le territoire selon les données divulguées par la FFF. De quoi considérer l’activité d’hier comme le sport qui a le vent en poupe aujourd’hui et ces dernières années en France.

Quel avenir pour le futsal français ?

Mais quid de demain ? Beaucoup plus médiatisé et mis en avant par la FFF que par le passé, le futsal doit encore grandir et passer des étapes avant de devenir incontournable dans le paysage des sports français. Pour cela, le travail doit désormais être institutionnel avec la création de clubs professionnels qui investissent pleinement dans le football indoor. De son côté, la FFF a lancé un plan de développement spécifique au futsal, avec un renforcement des championnats nationaux, de l’accompagnement des clubs et de la formation des cadres. En attendant, Youba Soumaré espère la naissance de plus de clubs dans le futsal : «pour moi, le travail passe par les clubs. C’est d’avoir plus de clubs structurés. La base, elle commence par là. Plus les clubs sont structurés, plus ça va aller. Mais ça demande du temps, ça demande du travail. Je pense que ça va le faire. Pour moi, depuis le début, on a un cheminement assez similaire au football féminin. Peu de gens en parlaient au début puis ça a explosé d’un coup. Je pense qu’on est sur les mêmes rails. Il peut arriver au même niveau de médiatisation que les féminines, vraiment au haut niveau. Parce que les gens, ils aiment ça. Par exemple, en Espagne et au Portugal, il y a les droits TV. Je pense qu’à l’échelle du haut niveau, ça aura sa place à terme. C’est une discipline qui aura sa place et qui va devenir de plus en plus professionnelle en France.» Un constat optimiste qui apparaît plus nuancé chez son entraîneur. En effet, pour Azdine Aïgoun, le futsal passera un step en France quand il sera pleinement professionnalisé.

En France, seulement quelques clubs sont professionnels, ce qui n’est pas le cas de Paris ACASA. Selon Aïgoun, ce processus implique plusieurs changements à faire pour la FFF : «maintenant, il y a des joueurs qui sont pros parce qu’ils ne font que ça. Et le club leur permet de ne faire que ça. Je dirais que sur un championnat de Ligue 1 à 12 équipes, il y a peut-être 3 ou 4 équipes maximum qui sont pros. On s’entraîne uniquement le soir. Les joueurs travaillent à côté. Même moi, je travaille à côté. C’est professionnel, mais pas pour tout le monde. Justement, on imagine que c’est un frein pour que la discipline continue de grandir encore plus. Si aujourd’hui, on avait des moyens pour que tout le monde ne fasse que ça, ça évoluerait encore plus vite. Parce que l’équipe de France est alimentée par les clubs. Et si les joueurs ne font que ça, on aura encore de meilleurs résultats.» En réponse, la 3F a souhaité clarifier son champ d’action dans ce domaine à notre micro : «le futsal a changé de dimension en France ces dernières années, et nous voulons accompagner ce mouvement à la hauteur de son potentiel. La FFF a déjà posé des jalons structurants avec un plan de développement dédié, le Pôle France futsal, l’équipe de France féminine et des dispositifs d’aides aux clubs mais cela prend du temps forcément. L’enjeu désormais, c’est de continuer à faire monter tout l’écosystème de formations, compétitions, visibilité pour que la progression que l’on constate sur le terrain se traduise durablement au plus haut niveau.» Mais pour permettre cette professionnalisation de la discipline, il faut aussi que cette dernière devienne lucrative.

Pour attirer des sponsors, des investisseurs et des droits TV, il faut que le futsal soit encore plus mis en avant. Interrogé par nos soins, la FFF s’est exprimée à travers un représentant : «on sait que la rentabilité est un sujet, comme dans beaucoup de sports en développement. Notre rôle, c’est de sécuriser la base (clubs, formation, compétitions) pour rendre le futsal plus lisible et plus séduisant pour les médias et les partenaires.» Mais pour cela, il faudrait sûrement une professionnalisation plus rapide du sport. Un entre-deux qui endigue l’émergence réelle du sport comme l’indique Aigoun : «il y a deux ou trois ans, maintenant, je crois que le président Diallo a établi un plan de développement pour le futsal. Avec, même pour les clubs, une licence club plus importante, un cahier des charges à respecter pour les clubs aussi. C’est pour bien structurer la discipline. La Fédération donne de plus en plus de moyens aux clubs, à certaines conditions, mais ça amène les clubs à se structurer davantage. Maintenant, pour que ça évolue encore plus, il faudrait que le futsal, ça attire et que ça rapporte. Les investisseurs viennent que si ça rapporte. Aujourd’hui, quand vous gagnez un championnat de France, vous gagnez juste une subvention qui vous permet de couvrir les frais pour la Ligue des Champions. Moi, j’ai déjà été champion de France plusieurs fois, je sais comment ça se passe. L’investisseur ne gagnerait rien car pour la diffusion TV, on est sur des chaînes gratuites. Ce n’est pas encore rentable et c’est pourquoi des clubs comme le PSG ou l’OL qui avaient créé des structures futsal se sont arrêtées après quelques années.» Un manque de rentabilité qui s’explique également par un manque d’exposition. Mais comment faire pour augmenter les deux dans les prochaines années ? Là réside tout le défi du futsal français. En attendant, la FFF travaille activement pour mettre la lumière sur le futsal. Outre un travail régulier qui est mené pour la médiatisation du sport, la 3F planche sur le développement de la discipline avec un nombre de terrains construits et homologués en constante hausse depuis le début de l’année 2025.