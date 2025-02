Arabie saoudite : l’étrange mercato de la Saudi Pro League !

Nouvel acteur majeur du football mondial, l’Arabie saoudite a fait sa place parmi les championnats les plus dépensiers de la planète. C’est simple, depuis l’été 2023, l’Arabie saoudite a déboursé 1,62 milliard d’euros qui en font le 5e championnat le plus dépensier du monde devant la Liga (1,12M€) et juste derrière la Bundesliga (1,65M€). Et cet hiver encore, les formations saoudiennes ont déboursé de belles sommes. Ce chiffre atteint 168 millions d’euros et classe la Saudi Pro League comme le 6e championnat le plus dépensier de l’hiver derrière l’Angleterre, l’Italie, la France, le Brésil et l’Allemagne. Mais étonnamment ce mercato est loin d’être impression pour la SPL. En effet, le principal transfert réalisé concerne Al-Nassr et le transfert de Jhon Duran pour 77 millions d’euros en provenance d’Aston Villa. Une recrue qui équivaut à 45% des dépenses hivernales du championnat même si elle reste une forte tête d’affiche.

L’autre grand nom signé cet hiver concerne Al-Ahli qui a déboursé 50 millions d’euros sur l’ailier de Porto Galeno. Le club coaché par Matthias Jaissle a aussi déboursé 9 millions d’euros pour Matteo Dams, le latéral gauche du PSV Eindhoven. Voir ces deux clubs s’agiter n’a rien de très surprenant. Troisième, Al-Nassr est décroché par Al-Hilal et Al-Ittihad et compte huit points de retard sur ses rivaux dans la course au titre. Mieux depuis quelques semaines, Al-Ahli est cinquième à onze points des leaders et entend continuer à se relever d’un début de saison manqué. Outre ces deux cadors, le reste du championnat a été bien plus sage puisque seuls 42 millions d’euros ont été dépensés de la part des seize autres écuries.

Un mercato plus tranquille

Al Fateh a déboursé un peu plus de 9 M€ sur Zaydou Youssouf (Famalicao), Matheus Machado (Zulte Waregem) et Jorge Fernandes (Vitoria Guimarães). Le leader Al-Hilal a aussi déboursé 9 millions d’euros sur le seul Kaio César (Vitoria Guimarães) quand son dauphin Al-Ittihad a misé 8,5M€ sur Unai Hernandez (FC Barcelone B) et Mario Mitaj (Lokomotiv Moscou). Aaron Martin a rejoint Al-Qadsiah en provenance de Teneriffe pour 1,4M€ quand Al-Shabab a mis 3,5M€ sur la table pour Leandrinho (Vasco da Gama) et Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev). Pour le reste, on ne dépasse pas le million d’euros avec souvent des prêts et des transferts libres. Un mercato assez calme du coup qui tranche bien avec les précédentes fenêtres de transfert.

Leader de deuxième division, Neom SC qui a déboursé 3,85M€ sur Ahmed Al-Ghamdi (Al-Ittihad) et s’est fait prêter Saïd Benrahma (Olympique Lyonnais) avec une option d’achat de 12M€ en cas de montée et des bonus pouvant atteindre 3M€ est donc potentiellement le troisième club le plus dépensier. De quoi entrevoir la fin d’une fièvre acheteuse pour l’Arabie saoudite ? Pas forcément puisque déjà l’été dernier, l’Arabie saoudite avait changé son approche en ciblant plutôt des profils jeunes d’Amérique du Sud (Brésil et Argentine surtout). Force est de constater que c’est encore le cas avec des joueurs de moins de trente ans qui viennent plutôt dans une stratégie à moyen long terme.