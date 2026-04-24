Liga : le Real Madrid craque à la dernière seconde chez le Betis et s’éloigne grandement du titre

Avant le Clasico prévu pour le 10 mai prochain, le Real Madrid n’a pas le droit de perdre de points. Toujours à neuf points du FC Barcelone, les Merenges jouaient pourtant sur la pelouse Benito-Villamarín d’un Real Betis en pleine forme cette saison et qui avait l’occasion de se placer dans la course à la Ligue des Champions en cas de victoire. Alvaro Arbeloa était alors contraint d’aligner une grosse équipe, avec Bellingham, Vinicius Jr, Mbappé avec Pitarch et Brahim Diaz juste derrière.

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Et dès les premières minutes, le Real Madrid se montrait dangereux. Bien entré dans son match, Trent trouvait Mbappé après une très belle ouverture, mais le Français manquait complètement son geste (13e). Trop attentif, le Real Betis se faisait ensuite surprendre sur une frappe de Valverde mal renvoyée par Valles et converti par Vinicius Jr (1-0, 17e). Les Andalous ont ensuite évité le pire, après une main litigieuse de Rodriguez dans la surface, non sifflée (24e). Après cela, les Andalous se sont réveillés et ont été plus incisifs, obligeants Lunin à sortir deux gros arrêts avant la pause (42e et 45e).

Alerte pour Kylian Mbappé

En maîtrise en début de partie, les Madrilènes ont ensuite eu plus de mal à se montrer dangereux. Un très beau centre de Trent trouvait Mbappé, qui pensait faire le break d’une belle reprise de volée… mais le tricolore était hors-jeu (56e). De quoi donner de la confiance aux verdiblancos, qui se montraient de plus en plus dangereux devant Lunin (66e, 74e), décisif ce vendredi soir, alors que Kylian Mbappé continuait de manquer les opportunités (71e). Et si le Betis n’arrivait pas à faire déjouer Lunin, les Madrilènes ne parvenaient pas à mettre du rythme.

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Le chronomètre tournait et les Merengues poussaient pour aller marquer un deuxième but, mais Valverde, puis Vinicius Jr n’arrivaient pas à faire la différence. Et pour ne rien arranger, Mbappé a demandé le changement à Arvalo Arbelo en fin de partie (81e). Et sur la dernière action du match, une action confuse était mal renvoyée par la défense et Bellerin pouvait reprendre le ballon et tromper Lunin (1-1, 90e+5). Un énorme coup dur pour les Merengues, qui risquent de finir la journée en étant à onze points du FC Barcelone, qui jouera ce samedi à Getafe. Reste à savoir quelle sera la raison de la sortie de Kylian Mbappé, mais la soirée est déjà cauchemardesque pour le Real.