Mauricio Pochettino et le PSG croient encore au titre

Grâce à son large succès contre le Stade de Reims (4-0, 37e journée de Ligue 1), le Paris SG est revenu à un petit point de Lille, tenu en échec à domicile par Saint-Étienne (0-0), au classement. De quoi pimenter encore un peu plus ce sprint final. Mauricio Pochettino veut croire que le titre est toujours jouable pour les Rouge-et-Bleu.

«Évidemment, en football, croire est le plus important. Il peut tout se passer, on doit faire notre travail à Brest et espérer qu'Angers fasse un bon match et parvienne à prendre des points à Lille», a confié le technicien parisien en conférence de presse, refusant toutefois de voir un avantage psychologique dans ce scénario fou.

Le doublé toujours en tête

«Lille a l'avantage aux points, c'est ça la réalité. L'avantage psychologique, ça n'existe pas. On verra ce que l'on fera à Brest et ce que Lille fera à Angers. On y croit. On ne peut qu'espérer et bien jouer, le reste...», a-t-il expliqué, indiquant que l'expérience et la gestion de la pression seront des clés de ce mano à mano haletant. «L'habitude de jouer ce genre de matches est-elle un avantage ? C'est dur à dire, c'est difficile à mesurer. C'est clair que jouer sous pression est dur, mais Lille a des joueurs d'expérience. Ça passera par la forme du moment et le niveau de jeu déployé», a-t-il conclu.

Le coach parisien pense évidemment au titre, mais est déjà concentré sur mercredi et la finale de Coupe de France contre Monaco, au Stade de France. «La motivation est là pour saisir l'opportunité d'aller chercher un autre trophée pour le club», a-t-il conclu. Car oui, Mauricio Pochettino et le PSG croient toujours à un doublé sur la scène nationale.