Kylian Mbappé veut marquer l’histoire avec ses buts

Auteur d’un doublé contre l’Ukraine (4-0), qui a permis à l’équipe de France de valider sa qualification pour le Mondial 2026, Kylian Mbappé a atteint la barre des 400 buts en carrière. Dans l’émission Téléfoot sur TF1, l’attaquant du Real Madrid a affiché sa volonté de marquer encore davantage pour se rapprocher des records colossaux de Lionel Messi (896 buts) et Cristiano Ronaldo (953 buts), peu importe la façon de marquer.

« C’est le but le plus lointain que j’ai inscrit dans ma carrière. Je n’ai jamais tiré plus loin (rires). Là, j’ai tenté parce que le gardien était avancé. Après, quand on est attaquant, tap-in ou but de cinquante mètres, ça a la même valeur, c’est un but. Ça compte un ! C’est cool d’avoir des chiffres comme ça, mais il y a des joueurs, surtout deux, qui nous ont montré que 400, ça ne signifie rien quand on en a mis 900 ou 890. Il faut que j’en mette beaucoup plus pour que ça ait une valeur aux yeux des gens », a-t-il déclaré. À 26 ans, Kylian Mbappé aura-t-il encore le temps de rattraper ces deux astres ?