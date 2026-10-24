Lens - Paris FC : les compositions officielles

Le RC Lens reçoit le Paris FC à Bollaert dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les Nordistes sont actuellement 9e du championnat, mais ils se sont imposés lors des deux dernières journées. En face, le Paris FC réalise un magnifique début de saison, une 3e place avec 14 points. Le PFC sera leader du classement en cas de victoire ou de match nul. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Yannick Cahuzac aligne les siens en 3-4-2-1. Risser au but, Todibo avec Baidoo et Aguilar dans l’axe de la défense. Udol et Abdulhamid pistons, Cuisance et Haidara dans le cœur du jeu. Pour l’attaque, Thauvin et Sotoca seront au soutien d’Ivanovic.

Chez les visiteurs, on démarre en 4-2-3-1. Nkambadio en dernier rempart, Camara et Otavio latéraux, Coppola forme la charnière centrale avec Mbow. Lopez et Lees-Melou sont associés au milieu de terrain, Pagis en pointe haute. Enfin, Kebbal et Koleosho animeront les ailes de l’attaque, Sinayoko est avant centre.

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Les compositions

Lens :

Paris FC :