LOSC : Gérard Lopez veut garder Renato Sanches

Véritable pilier du collectif de Christophe Galtier lors de cet exercice 2019-2020, Renato Sanches (22 ans) est monté en puissance et a parfaitement répondu aux nombreuses attentes placées en lui depuis son recrutement pour 20 M€ au Bayern Munich l'été dernier. Le milieu de terrain portugais a imposé son style de jeu dans l'entrejeu des Dogues et activement participé à la 4e place du LOSC en Ligue 1 (3 buts et 1 offrande en 19 apparitions en L1). Forcément, le talent du joueur sous contrat jusqu'en 2023 attise les convoitises.

De passage dans l'After sur les ondes de RMC mardi soir, Gérard Lopez, le président de Lille, a affirmé son envie de vouloir «garder» Renato Sanches malgré la présence d'offres particulièrement intéressantes qui lui «permettraient de vendre pour beaucoup d'argent». Une bonne nouvelle pour les supporters du club nordiste et Christophe Galtier, qui devrait donc pouvoir compter sur son champion d'Europe 2016 en Ligue Europa en 2020-2021.