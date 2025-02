Le violent coup de gueule de Jérôme Rothen sur les droits TV

La Ligue a officialisé son bras de fer avec DAZN ce mercredi. Le diffuseur a refusé de verser l’intégralité de sa 4e échéance, soit environ 35 M€, laissant les clubs de Ligue 1 dans le plus grand flou. Dans un communiqué, l’instance annonce avoir saisi le juge des référés dans le but d’obtenir au plus vite la condamnation du diffuseur et le paiement de sa traite, comme cela a été signé en début de saison entre les deux parties. La plateforme de streaming reproche quant à elle à la ligue un manque de coopération pour lutter contre le piratage, et aux clubs de fermer leurs portes empêchant la réalisation de contenus à destination du public. Le litige est concret mais de la survie des clubs qui est en jeu. Pour Jérôme Rothen, la faute revient à DAZN, qui s’est complètement loupé depuis le départ entre un tarif beaucoup trop élevé à l’heure où les consommateurs sont à la recherche d’économies, et un contenu qui n’est pas à la hauteur du produit.

«Libre à tout le monde de critiquer Vincent Labrune. Mais en quoi est-il responsable du fait que DAZN refuse de payer ? Là, ils décident de plus payer parce qu’ils ne sont plus contents de ce qu’ils ont acheté. Ces gens-là, il y en a marre, ils jouent avec le foot français, estime le consultant sur les antennes de RMC. Le contenu de DAZN, c’est un scandale depuis le premier jour. Ils vont nous dire que c’est un problème de temps. Ils nous vendent un produit low cost à 40 euros (par mois), alors que la Ligue 1, c’est un produit premium à la base. Ils nous expliquent que les critiques n’étaient pas justifiées, qu’ils voulaient révolutionner les commentaires, l’affichage de la Ligue 1, mettre un influenceur par ici, des journalistes qui ne connaissent pas bien les joueurs, des humoristes, des rappeurs. Voilà ce qu’on nous a vendu. L’année dernière, tu avais Thierry Henry, avant tu avais Christophe Dugarry. À 40 euros aujourd’hui tu as Pierre, Paul ou Jacques. Je ne suis pas d’accord. J’en veux à DAZN plus qu’aux autres. Après ils ont dit : "ok on met un magazine, puis un multiplex". Après ils ont baissé à 29 euros, puis à 19 euros, puis l’offre Black Friday. C’est catastrophique. S’ils avaient commencé en mettant le produit en avant à 15 euros par mois, ils auraient déjà 2 millions d’abonnés, j’en suis persuadé. Là, les gens sont partis sur l’IPTV parce que le pouvoir d’achat a baissé. Les gens galèrent. A 40 euros, ils ne prennent pas et même à 14,90 aujourd’hui, ils ne prennent pas parce que tu t’es foutu de leur gueule. Voilà ce que je pense.»