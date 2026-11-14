Medhi Benatia revient sur sa relation avec Adrien Rabiot

Medhi Benatia est revenu sur sa relation avec Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à Canal+. Le directeur du football de l’OM a évoqué le départ du milieu de terrain français, qu’il a particulièrement mal vécu, puisque les deux hommes entretenaient des liens proches. « Je le suis tous les week-ends, je regarde tous ses matchs, indique-t-il au sujet du joueur parti à l’AC Milan à l’été 2025. Le départ d’Adri, pour ma part, je l’ai très mal vécu. Tout le monde savait la relation que j’avais avec lui. Il n’y a un match dans la saison où on ne s’est pas eu au téléphone. On échangeait sur tout. Parfois avant les matchs, il venait me voir avec son côté chambreur : "Ah, mon directeur est tendu. Ne t’inquiète pas, ce soir, je te fais gagner le match." Au-delà du joueur, c’est un vrai mec, travailleur, sérieux. Il mérite toute la carrière qu’il a. Sauf que, il y a eu une période à son retour de vacances où il nous a habitués à plus de sérieux, de rigueur sur les horaires, le petit déjeuner. Il était agacé de certaines petites choses. »

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Cette proximité n’a pas empêché les tensions de s’installer après l’altercation entre Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire, après la défaite à Rennes en début de saison dernière (1-0). Benatia espérait recevoir un message de sa part pour s’excuser, mais celui-ci n’est arrivé qu’après l’annonce de possibles sanctions. « On parlait du nouveau contrat et je disais au propriétaire (à Miami en juin 2025) : "Il faut le garder. C’est la priorité." Tout le monde était unanime. Adrien m’a dit : "Je veux rester ici, juste, il faut une équipe compétitive, se qualifier en LdC." Il aurait aimé aller titiller le PSG. Durant le mercato, il voyait les pistes dans la presse et il m’envoyait des messages : "Ah, mon directeur, il bosse." J’aimais bien cette relation. Ça déborde à Rennes quand il agresse Rowe dans le vestiaire, il y a la bagarre. Le coach demande du calme, mais personne ne l’écoute. Il dit trois fois stop, les mecs continuent à se mettre dessus. Il a eu le sentiment qu’il perdait son vestiaire. "Ces deux mecs-là ne me respectent plus, je ne peux plus les diriger." Deux jours se sont passés et j’espérais qu’il (Rabiot) me fasse un message. Chaque fois que ça sonnait, je me disais que c’était lui. Mais il n’y a rien, pas d’excuse. Elle arrive après, à la réunion, quand on a dit qu’il y aurait des sanctions. C’était le coach, mais t’es une girouette, ou les deux joueurs. Il faut vendre les deux. Bon, Rowe, j’avais déjà prévu de le vendre, je parlais avec des clubs parce qu’on faisait Paixão. »