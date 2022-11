Équipe de France : l'incroyable accélération dans la carrière de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Le football est souvent le théâtre d’histoires fantastiques, d’ascensions fulgurantes. Chez les Bleus, l’un des derniers exemples en date est celui de N’Golo Kanté, passé de Boulogne-sur-Mer à Chelsea en à peine trois ans, en passant par la Russie pour soulever une Coupe du monde. Nul ne sait encore si Randal Kolo Muani connaîtra lui aussi la joie de brandir le plus prestigieux trophée de la planète foot, mais toujours est-il que son histoire est incroyable. Et qu’il y a aussi un peu de Boulogne-sur-Mer dans l’affaire. À 23 ans, il vient d’être appelé par Didier Deschamps pour remplacer le malheureux Christopher Nkunku et participera donc à sa première Coupe du monde. Actuellement au Japon avec son club, l’Eintracht Francfort, le joueur n’a pas encore réagi.

Une pépite du FC Nantes

Mais le FC Nantes n’a pas boudé son plaisir de le féliciter. «Après le forfait de Christopher Nkunku, Didier Deschamps a appelé Randal Kolo Muani à rejoindre le groupe France pour la Coupe du Monde. L'attaquant formé au FC Nantes rejoindra les Bleus au Qatar, jeudi. Arrivé à l'âge de 16 ans au FC Nantes, Randal Kolo-Muani est apparu pour la première fois au sein du groupe pro nantais à l'occasion du déplacement à Bastia (24ème journée de L1, le 8 février 2017). Auteur de 12 buts et 4 passes décisives avec les Canaris la saison dernière, en championnat, Randal Kolo Muani a rejoint l'Entracht Francfort l'été dernier. Toutes nos félicitations, Randal, et Allez les Bleus !»

Lancé en équipe réserve du FC Nantes durant la saison 2015/2016, le jeune attaquant a enchainé les matches avant de faire ses grands débuts chez les pros, en Ligue 1, le 30 novembre 2018 sur le terrain de l’AS Saint-Étienne (défaite 3-0). Cette saison-là (2018/2019), RKM a fait six apparitions avec l’équipe première avant d’être envoyé en prêt du côté de Boulogne-sur-Mer l’année suivante. Dans le Nord de la France, il a inscrit 3 buts en 14 rencontres de National (titulaire à chaque fois). Suffisamment aguerri au goût des Canaris, Kolo Muani dispute alors sa première saison complète avec l’équipe première. Une réussite.

Tout s'est accéléré depuis l'été dernier

Auteur de 10 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, RKM a impressionné, après avoir obtenu sa première convocation en équipe de France Espoirs. Cette saison 2020/2021 a d’ailleurs changé la carrière du natif de Bondy. Courtisé par de nombreux clubs tels que Lille, l’OL ou l’Eintracht Francfort, le Nantais est resté sur les bords de l’Erdre malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022 non prolongé. ce qui accouchera d’ailleurs d’une situation conflictuelle avec une direction du FCN finalement battue par celle de l’Eintracht qui annoncera officiellement la signature du Français libre de tout contrat le 4 mars 2022. Ce qui n’a pas empêché le joueur de se montrer performant avec son club de coeur (13 buts, 7 offrandes en 41 rencontres, toutes compétitions confondues.)

Puis c’est le coup d’accélérateur. Avec l’Eintracht, Kolo Muani a découvert un nouveau championnat dans lequel il s’est fondu dans le moule. Buteur à 5 reprises, l’ancien Canari est aujourd’hui le meilleur passeur de la Bundesliga (9). Pas mal en trois mois. Francfort se frotte en tout cas les mains d’air su chiper ce talent gratuitement. Kolo Muani a également découvert la Ligue des Champions, compétition dans laquelle il a inscrit 2 buts, dont celui de la qualification pour les huitièmes de finale entre le Sporting Portugal. Bien avant ça, Didier Deschamps l’avait convoqué pour la première fois en équipe de France A le 15 septembre dernier. À l’époque, il n’avait disputé que deux minutes contre l’Autriche (2-0) et dix face au Danemark (1-2). Le Qatar lui réservera-t-il de bonnes surprises ? Quand on dit que tout peut aller vite dans le monde du football…