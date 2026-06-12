CdM 2026 : Haïti a changé ses maillots à la demande de la FIFA

La sélection caribéenne va bel et bien changer ses tuniques. Hier, la FIFA demandait à Haïti de modifier ses tenues initialement prévues pour la Coupe du Monde, puisqu’elles étaient jugées non conformes au règlement (symbole politique mis en avant). The Athletic indique donc que le pays a accepté de modifier à la fois ses maillots à domicile et à l’extérieur.

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Par ailleurs, un porte-parole de l’équipe haïtienne a déclaré au média que la FIFA avait mal interprété les illustrations sur le maillot, sans comprendre les origines. Tout compte fait, l’équipementier Saeta a modifié les ensembles par obligation avant le match face à l’Écosse.