Ligue des Champions

LdC : le splendide but de l’Olympiakos face au Real Madrid

Par Maxime Barbaud
1 min.
Chiquinho avec l'Olympiakos @Maxppp
Olympiakos 3-4 Real Madrid

Le Real Madrid ne s’attendait probablement pas à être cueilli à froid sur la pelouse de l’Olympiakos ce mercredi dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. C’est pourtant ce qui a eu lieu.

CANAL+ Foot
L'Olympiakos surprend le Real Madrid après 8 minutes et QUEL BUT 😱

Le match des Merengue est à vivre sur CANAL+LIVE 3 ⚡️

#OLYRMA | #UCL
Voir sur X

Le but est même magnifique puisqu’après une belle combinaison à trois, Chiquinho a décoché une frappe rasante de l’extérieur de la surface qui a laissé Lunin battu sur sa droite.

