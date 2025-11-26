LdC : le splendide but de l’Olympiakos face au Real Madrid

Le Real Madrid ne s’attendait probablement pas à être cueilli à froid sur la pelouse de l’Olympiakos ce mercredi dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. C’est pourtant ce qui a eu lieu.

La suite après cette publicité

Le but est même magnifique puisqu’après une belle combinaison à trois, Chiquinho a décoché une frappe rasante de l’extérieur de la surface qui a laissé Lunin battu sur sa droite.