Benjamin Mendy répond aux critiques après la vente de son trophée de champion du monde

Benjamin Mendy fait de nouveau parler de lui après avoir vendu aux enchères la réplique officielle de son trophée de champion du monde 2018. L’ancien international français, sacré avec les Bleus en Russie, a récemment cédé cet objet de collection pour un montant d’environ 54 000 euros. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions chez les supporters français, plusieurs estimant qu’un tel souvenir possède une valeur symbolique bien supérieure à son prix de vente.

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La story Snapchat de Benjamin Mendy sur la vente de sa réplique de la Coupe du monde 🇫🇷🤣 :



« Mais c’est ma coupe ou c votre coupe ? Au fait elle est à moi, C MA COUPE.



J’EN FAIS CE QUE JE VEUX



Et si ya draaa jsuis tjr dispo



Et en plus elle prenez trop de place dans le… https://t.co/DnKw7rT7CO pic.twitter.com/nzqazd9dU5 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 31, 2026

Face aux critiques, le latéral gauche n’a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux : « Mais c’est ma coupe ou c’est votre coupe ? Au fait, elle est à moi. C’est ma coupe, j’en fais ce que je veux. » Avant d’ajouter avec ironie : « et en plus, elle prenait trop de place dans le placard ». Benjamin Mendy a même laissé entendre que d’autres trophées de sa collection pourraient également être mis en vente dans un avenir proche.