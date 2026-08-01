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Coupe du Monde

Benjamin Mendy répond aux critiques après la vente de son trophée de champion du monde

Par Allan Brevi
1 min.
Benjamin Mendy sous les couleurs de Manchester City @Maxppp

Benjamin Mendy fait de nouveau parler de lui après avoir vendu aux enchères la réplique officielle de son trophée de champion du monde 2018. L’ancien international français, sacré avec les Bleus en Russie, a récemment cédé cet objet de collection pour un montant d’environ 54 000 euros. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions chez les supporters français, plusieurs estimant qu’un tel souvenir possède une valeur symbolique bien supérieure à son prix de vente.

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Face aux critiques, le latéral gauche n’a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux : « Mais c’est ma coupe ou c’est votre coupe ? Au fait, elle est à moi. C’est ma coupe, j’en fais ce que je veux. » Avant d’ajouter avec ironie : « et en plus, elle prenait trop de place dans le placard ». Benjamin Mendy a même laissé entendre que d’autres trophées de sa collection pourraient également être mis en vente dans un avenir proche.

Pub. le - MAJ le
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