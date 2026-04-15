Real Madrid : Wesley Sneijder dézingue Eduardo Camavinga

Ce mercredi soir, le Real Madrid a manqué de peu de renverser le Bayern Munich lors des quarts de finale de la C1. Et pour cause, l’expulsion bête d’Eduardo Camavinga alors que son équipe était bien a condamné les chances de qualification puisque le Bayern a marqué deux buts dans la foulée pour assurer la qualification. Forcément, après la rencontre, le Français n’est pas du tout épargné.

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Au micro de Ziggo Sport, Wesley Sneijder a eu des mots forts pour qualifier l’entrée de l’ancien Rennais. «Camavinga est stupide. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »