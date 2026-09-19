Coupe de France : Bordeaux jouera bien à Saintes… mais à huis clos

Le feuilleton autour du troisième tour de Coupe de France entre Bordeaux et l’ES Saintes a finalement trouvé son épilogue. Initialement prévue le 12 septembre, la rencontre se disputera bien ce dimanche à 15 heures au stade Yvon-Chevalier, après la décision de la Commission des compétitions de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, en prenant en compte les contraintes fixées par la préfecture de Charente-Maritime.

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Mais cette affiche aura une particularité pour le moins inhabituelle : aucun supporter ne sera autorisé dans les tribunes. Face aux coûts de sécurité et aux contraintes logistiques liés notamment à l’accueil des fans bordelais, l’ES Saintes a obtenu que le match se joue à huis clos. Une condition indispensable pour permettre au club amateur de recevoir les Girondins et d’éviter un forfait. Les joueurs bordelais disputeront donc leur premier match officiel de la saison dans un stade vide.