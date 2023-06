La saison 2022-23 catastrophique du PSG !

Le début d’une nouvelle ère

Après un exercice 2021-2022 décevant et une élimination en Ligue des champions encore une fois rocambolesque, Nasser al-Khelaïfi fixe le nouveau cap du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée au Parisien, le président du PSG annonce la fin du "bling-bling" et le début d’une nouvelle ère. Symbole de cette nouvelle politique, le duo Luis Campos-Christophe Galtier débarque dans la capitale. Exit des joueurs comme Di Maria, Paredes ou Icardi remplacés par des profils moins clinquants comme Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Hugo Ekitike. La saison commence pleine de promesses. Paris écrase Nantes 4-0 et remporte le Trophée des champions. En championnat, Les Rouge et Bleu enchaînent les succès éclatants comme une démonstration à Lille. Les Dogues sont humiliés 7 buts à 1. Avec Christophe Galtier, le PSG semble enfin avoir trouvé la formule magique.

Le PSG et les polémiques

Parce que Paris est Paris, le club de la capitale enchaîne les affaires. Le 13 août 2022, le PSG se balade contre Montpellier. Mais quand Paris obtient un pénalty, Neymar et Mbappé se chamaillent pour savoir qui doit s’en charger. Un nouveau penalty-gate qui remet en lumière la tension entre les deux stars de l’équipe. Le premier scandale d’une longue série qui polluera la saison parisienne. Trois semaines plus tard, Paris entame sa saison européenne contre la Juventus. Présent en conférence de presse avec Kylian Mbappé, Christophe Galtier est interrogé sur le mode de déplacement du club de la capitale. Un journaliste demande au technicien français si le PSG pourrait privilégier le train à l’avion. À côté de son attaquant hilare, l’ancien coach de Nice répond avec ironie «du char à voile». Une communication catastrophique qui parasite la préparation du choc contre Turin. Et Paris n’est pas au bout de ses peines. Mécontent de son positionnement après un match nul contre Reims début octobre, Kylian Mbappé publie un message mystérieux sur son compte Instagram : «Match nul, rdv mardi. #Icicestparis. #pivotgang».

Le scandale Christophe Galtier

Comme bien souvent au PSG, une élimination en Ligue des Champions est synonyme de fin de saison. La quête de la Coupe aux grandes oreilles est toujours l’obsession du club de la capitale. Néanmoins, le club parisien a un objectif pour sauver une saison bien morose : remporter le 11ème titre de champion de son histoire. Une mission que les Parisiens doivent mener sans Neymar, touché à la cheville contre le LOSC (4-3) et qui a dû mettre un terme à sa saison. La fin de cet exercice est longue et éprouvante, que ce soit pour le club et pour les supporters. Et pour ne rien arranger, c’est au tour de l’entraîneur Christophe Galtier d’être dans la tourmente. Le tacticien français est accusé de racisme par son ancien directeur sportif à Nice. La cote du coach parisien est au plus bas et tout le peuple parisien réclame sa démission. Pour les supporters, trop c’est trop.

La bombe Lionel Messi

Côté sportif, si le PSG se rassure en battant son dauphin le RC Lens le 15 avril 2023 (3-1), une nouvelle polémique éclate. Au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient (1-3), Lionel Messi sèche l’entraînement pour se rendre en Arabie Saoudite dans le cadre de son partenariat d’ambassadeur. Alors que la quête du titre n’est pas encore assurée, l’absence du septuple Ballon d’Or fait grand bruit. Bien que le club parisien n’a jamais officiellement communiqué, l’Argentin est sanctionné pour son aller-retour dans le Golfe. L’intéressé s’excuse même auprès du club dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Mais cet épisode marque certainement la fin de l’histoire entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain.