Arsenal : Emery ne voulait pas de Nicolas Pépé

Sans club depuis son éviction d'Arsenal en novembre 2019, Unai Emery (48 ans) est revenu sur sa période anglaise avec le Daily Mail. En attendant de savoir si un poste va se libérer la saison prochaine, le technicien basque a évoqué ses difficultés avec les Gunners en ce début d'exercice, alors que le précédent avait été encourageant. D'après lui, l'un des problèmes a été le recrutement de Nicolas Pépé (malgré les 80 M€ investis) à la place d'un joueur capable d'être performant dans le championnat anglais, sans temps d'adaptation.

«Pepe est un bon joueur, mais il a besoin de temps. Quand j'y étais, il ne m'a pas donné de performances. J'étais plutôt favorable à quelqu'un connaissant plus que tout le championnat anglais, afin qu'il n'ait pas de période d'adaptation» a déploré l'ancien coach du PSG, qui souhaitait plutôt la venue de Wilfried Zaha. «Il était le joueur que je voulais, parce qu'il avait gagné beaucoup de matchs à lui seul. J'ai vu vingt de ses matchs, des performances incroyables et je leur ai dit que c'était le joueur que je voulais pour l'équipe. J'ai parlé à Zaha. (...) Il voulait venir. Mais le club a décidé que Pepe était plus jeune, qu'il était un joueur d'avenir. J'ai dit oui, mais que nous avions besoin de gagner maintenant et que Zaha gagnait des matchs. Il l'a fait contre nous!»