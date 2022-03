PL : Antonio Conte cartonne Mikel Arteta

L’entraîneur de Tottenham Antonio Conte a sèchement répondu à son homologue d’Arsenal Mikel Arteta après que l’Espagnol ait critiqué la programmation des matchs de Premier League. Le coach des Gunners avait poussé un coup de gueule après la défaite de son équipe face à Liverpool mercredi soir (0-2), mécontent de devoir rejouer dès ce samedi à 13h30 face à Aston Villa. « Merci à la Premier League d’avoir fait ça », avait lâché avec ironie Arteta.

Une déclaration que n’a pas aimé Antonio Conte qui a souhaité rappeler au coach rival le report du derby entre Tottenham et Arsenal le 15 janvier dernier, en raison de nombreuses absences du côté des Gunners. « Arteta devrait se souvenir du report de ce match. Je ne l’ai pas oublié. Si on parle d’injustice… Ce n’est pas bon de parler de ce qui est juste ou ce qui ne l’est pas. Si quelqu'un veut parler de ça, on a reporté le match Tottenham-Arsenal » a lancé le technicien italien qui affrontera avec ses hommes West Ham dimanche à 17h30.