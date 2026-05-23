Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

LdC : Le Premier ministre britannique demande la diffusion gratuite de la finale PSG–Arsenal

Par Tom Courel
1 min.
Finale LdC Budapest @Maxppp

Le PSG et Arsenal ont rendez-vous pour une finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain. Et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a d’ailleurs porté une grande attention à cette rencontre tant attendue. En effet, il a publié une lettre ouverte adressée à TNT Sports afin de demander que ce duel entre les deux capitales soit accessible gratuitement au Royaume-Uni. Pour rappel, depuis la création de la compétition en 1992, jamais une finale n’avait été entièrement réservée aux abonnés payants pour le public britannique et Starmer a déclaré son souhait.

La suite après cette publicité

« Le football devrait rassembler les gens, pas les exclure. Pour la première fois depuis le début de la compétition, les fans ne pourront pas regarder la finale de la Ligue des champions gratuitement. Ce n’est pas juste. C’est plus grand que le simple désir de regarder Arsenal dans cette finale historique. C’est plus grand qu’un seul club. Les gens qui travaillent dur ne devraient pas avoir à payer un abonnement pour regarder ce match. J’exhorte TNT Sports à reconsidérer et à rendre la finale de samedi prochain gratuite à regarder » a-t-il indiqué sur son compte X, assurant que la chaîne devrait faire un geste aux supporters.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier