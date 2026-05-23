LdC : Le Premier ministre britannique demande la diffusion gratuite de la finale PSG–Arsenal

Le PSG et Arsenal ont rendez-vous pour une finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain. Et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a d’ailleurs porté une grande attention à cette rencontre tant attendue. En effet, il a publié une lettre ouverte adressée à TNT Sports afin de demander que ce duel entre les deux capitales soit accessible gratuitement au Royaume-Uni. Pour rappel, depuis la création de la compétition en 1992, jamais une finale n’avait été entièrement réservée aux abonnés payants pour le public britannique et Starmer a déclaré son souhait.

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« Le football devrait rassembler les gens, pas les exclure. Pour la première fois depuis le début de la compétition, les fans ne pourront pas regarder la finale de la Ligue des champions gratuitement. Ce n’est pas juste. C’est plus grand que le simple désir de regarder Arsenal dans cette finale historique. C’est plus grand qu’un seul club. Les gens qui travaillent dur ne devraient pas avoir à payer un abonnement pour regarder ce match. J’exhorte TNT Sports à reconsidérer et à rendre la finale de samedi prochain gratuite à regarder » a-t-il indiqué sur son compte X, assurant que la chaîne devrait faire un geste aux supporters.